Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι οποίοι ανέφεραν παράλληλα και πτήσεις αεροσκαφών πάνω από την περιοχή.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι τέθηκαν σε λειτουργία τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραήλ, σύμφωνα με την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη «πλήγματα ευρείας κλίμακας» στην ιρανική πρωτεύουσα.