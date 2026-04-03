Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι οποίοι ανέφεραν παράλληλα και πτήσεις αεροσκαφών πάνω από την περιοχή.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι τέθηκαν σε λειτουργία τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Heavy strikes currently underway against the Iranian capital of Tehran and nearby Karaj in Northern Iran. pic.twitter.com/dtFeihCEhW — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2026

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραήλ, σύμφωνα με την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη «πλήγματα ευρείας κλίμακας» στην ιρανική πρωτεύουσα.