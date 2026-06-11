Ο Τσενκ Γιλντιρίμ, βοηθός του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό, απολογήθηκε μέσω των social media στους διαιτητές του τρίτου αγώνα με τον Ολυμπιακό στη σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League.

Το βράδυ της περασμένης Δευτεράς (8/6) οι «πράσινοι» ηττήθηκαν στο ΣΕΦ από τους «ερυθρόλευκους» και είχαν έντονα παράπονα από τους διαιτητές, προς τους οποίους έκανε και μια χειρονομία ο Γιλντιρίμ.

Ο Ολυμπιακός είχε καταγγείλει τον βοηθό του Αταμάν ζητώντας την τιμωρία του και η ποινή του αθλητικού δικαστή ήταν πρόστιμο 10.000 ευρώ και παράλληλα θα έπρεπε να ζητήσει δημοσίως «συγγνώμη» από τους διαιτητές. Και το έκανε.

Ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έγραψε: «Απολογούμαι στους διαιτητές του Game 3 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος για τη χειρονομία μου».