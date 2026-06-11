Σε δημοπρασία του οίκου Bonhams βγαίνουν οι άγνωστες χειρόγραφες επιστολές που αντάλλαξε η πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον ηθοποιό Τέρενς Σταμπ το 1991. Διαβάστε τις αποκαλύψεις για το Prozac και τις προσωπικές της εξομολογήσεις.

Μια σειρά από κρυφές χειρόγραφες επιστολές που έστειλε η πριγκίπισσα Νταϊάνα στον ηθοποιό Τέρενς Σταμπ το 1991 έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της ψυχολογικής πίεσης που δεχόταν κατά την περίοδο κατάρρευσης του γάμου της με τον Κάρολο.

Τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα, που παρέμεναν στην προσωπική συλλογή του Βρετανού πρωταγωνιστή μέχρι τον θάνατό του, πρόκειται να πουληθούν σε δημοπρασία από τον οίκο Bonhams στο Λονδίνο, με την αξία της κάθε επιστολής να υπολογίζεται μεταξύ 500 και 2.000 λιρών.

Τα αστεία για το σεξ και η κάρτα με το γυμνό στήθος

Η αλληλογραφία, η οποία εκτείνεται από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 1991, περιλαμβάνει έντονα στοιχεία χιούμορ. Σε μια από τις κάρτες, η εξωτερική πλευρά έγραφε το ερώτημα «Γιατί ο Θεός επινόησε το σεξ;», με την πριγκίπισσα Νταϊάνα να συμπληρώνει στο εσωτερικό την απάντηση: «Για να κάνουν οι παντρεμένοι κάτι μαζί τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο!».

Λίγο αργότερα, στις 7 Δεκεμβρίου 1991, η ίδια έστειλε στον Σταμπ μια ευχετήρια κάρτα που απεικόνιζε ένα γυμνό γυναικείο στήθος με ζωγραφισμένο πρόσωπο και έγραφε στην μπροστινή όψη «All The Breast from London», καλώντας τον σε γεύμα με τη φράση: «Έχω πάρα πολύ καιρό να δω έναν Καρκίνο και δεν μπορώ να αντέξω τα Χριστούγεννα χωρίς να συναντηθούμε».

Παράλληλα, σε επιστολή του Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, τον ευχαριστούσε για ένα κοινό τους γεύμα σημειώνοντας πως «η σαμπάνια ήταν εξαιρετική και πιστεύω πως δεν κυκλοφορούν πολλές φιάλες σαν κι αυτή».

Η εξομολόγηση για το αντικαταθλιπτικό Prozac

Πέρα από τις ανάλαφρες στιγμές, η αλληλογραφία αποτυπώνει το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα εντός του παλατιού. Στις 17 Οκτωβρίου 1991, έγραψε χαρακτηριστικά προς τον ηθοποιό: «Είσαι τόσο καλός μαζί μου και με συγκινεί βαθιά η κατανόησή σου για τη δουλειά και τον ρόλο μου, καθώς και για όλα όσα τον συνοδεύουν».

Στο ίδιο γράμμα, εξέφραζε το παράπονό της για την απομόνωση που ένιωθε από το περιβάλλον της, αναφέροντας: «Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα αφιέρωναν χρόνο και προσπάθεια για να εμβαθύνουν σε μια τόσο περίπλοκη κατάσταση».

Η πιο χαρακτηριστική αναφορά της, η οποία συνδέεται άμεσα με την ψυχική της κατάσταση εκείνη την εποχή, ήταν η εξής: «Τρεις ζητωκραυγές για το Prozac – όχι την αμερικανική εκδοχή του, σπεύδω να διευκρινίσω».

Οι προηγούμενες δημοπρασίες με γράμματα της Νταϊάνα

Τα έγγραφα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δημοπρασίας αντικειμένων από την περιουσία του Τέρενς Σταμπ, ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο του 2025 σε ηλικία 87 ετών, έχοντας σφραγίσει την καριέρα του ως στρατηγός Ζοντ στις ταινίες «Superman» και «Superman II».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που προσωπικά κείμενα της πριγκίπισσας εκτίθενται προς πώληση. Το 2024 δημοπρατήθηκαν οι επιστολές που είχε στείλει στην πρώην οικονόμο της, Βάιολετ Κόλισον, ενώ το 2023 μια άλλη συλλογή 32 επιστολών προς τους φίλους της Σούζι και Τάρεκ Κασέμ πουλήθηκε για ένα ποσό που ξεπέρασε τις 145.000 λίρες.