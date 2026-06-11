Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ υπέγραψε ο γιος του Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος επίσης είχε αγωνιστεί στους «κόκκινους».

Ο 17χρονος Πρινς, γεννηθείς στο Τσέστερ της Αγγλίας, έχει πάρει την ουαλική υπηκοότητα, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο Νησί και θα έχει τη ευκαιρία να το αποδείξει τώρα καθώς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ.

Ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί, κατακτώντας το Champions League το 2005, και ο πατέρας του, ο Πρινς Σισέ δεν είναι σέντερ φορ αλλά κεντρικός αμυντικός, έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ουαλίας και η Λίβερπουλ έκανε γνωστό ότι υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Ο Πρινς Σισέ υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του με τη Λίβερπουλ. Ο 17χρονος βρίσκεται στον σύλλογο από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες και κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 πραγματοποίησε ονειρεμένο ντεμπούτο με την ομάδα Κ21, σκοράροντας στο πρώτο του παιχνίδι.

Τα τελευταία χρόνια ο Σισέ έχει αλλάξει θέση, μεταβαίνοντας από την επίθεση στην άμυνα, και πλέον αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός.

Έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Premier League 2 τον Μάρτιο, στον αγώνα απέναντι στην Τότεναμ στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας στο Κέρκμπι, όπου σκόραρε με κεφαλιά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Πρινς είναι γιος του πρώην επιθετικού της Λίβερπουλ, Τζιμπρίλ Σισέ, ενώ έχει αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα Νέων της Ουαλίας (Κ19)».