Η Σενεγάλη και η Ακτή Ελεφαντοστού δεν θα έχουν τη συμπαράσταση των οπαδών τους στο Μουντιάλ 2026 και ο λόγος είναι η άρνηση των ΗΠΑ για έκδοση βίζας.

Η ώρα για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έφτασε και σε ό,τι αφορά τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού θα τη ζήσουν μόνο τα μέλη των αποστολών τους και όχι οι φίλαθλοι, καθώς δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν βίζα.

«Οι οπαδοί έχουν ακυρώσει το ταξίδι επειδή η αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει οπαδούς από ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ακτής Ελεφαντοστού, στο έδαφός της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαφείς μαζί μας, λέγοντας ότι δεν θέλουν να δουν τους οπαδούς μας», ανέφερε σχετικά ο Ζουλιέν Κουάδιο, πρόεδρος της επιτροπής φιλάθλων της Ακτής Ελεφαντοστού και συνέχισε.

«Αυτή η κατάσταση είναι πολύ οδυνηρή για εμάς επειδή μας εμποδίζει να εκπληρώσουμε το θεμελιώδες καθήκον μας, που είναι να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιδείξει τον πολιτισμό μας και την εμπειρία μας στην κουλτούρα των οπαδών στις κερκίδες».

Όσο για τη Σενεγάλη, ο σύμβουλος επικοινωνίας του υπουργείου Αθλητισμού, Ντεγέ Ντομέ Τιούφ, είπε: «Από τότε που η Σενεγάλη συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτή είναι η πρώτη φορά που δεν στείλαμε αντιπροσωπεία λόγω των περιορισμών στις θεωρήσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες».