Η παγκόσμια αγορά μπορεί να αναρωτιέται για το πότε θα φρενάρει το μεγάλο πάρτι των επενδύσεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, όμως η Goldman Sachs έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Σύμφωνα με νέα ανάλυση του τραπεζικού κολοσσού, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι λεγόμενοι hyperscalers, δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Αντίθετα, ετοιμάζονται να ρίξουν στην αγορά μυθικά ποσά, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street.



Η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εκτοξευθούν στο αδιανόητο ποσό του 1,1 τρισ. δολαρίων μέχρι το 2027, την ώρα που η υπόλοιπη αγορά έκανε λόγο για 920 δισ. δολάρια. Σε ένα ακόμη πιο αισιόδοξο σενάριο, το νούμερο αυτό ενδέχεται να αγγίξει ακόμα και το 1,4 τρισ. δολάρια.



Η βασική εκτίμηση της τράπεζας στηρίζεται στο ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Προβλέπει μάλιστα ότι η κατανάλωση δεδομένων θα εικοσιτετραπλασιαστεί μέχρι το 2030, παρασύροντας τη ζήτηση για τσιπ, δίκτυα, υποδομές και κέντρα δεδομένων.



Το πιο ισχυρό σήμα για αυτή την τάση έρχεται από τις ίδιες τις εταιρείες, καθώς η Google Cloud και η Amazon Web Services κατέγραψαν συνδυασμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 832 δισ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο, από 358 δισ. μόλις έξι μήνες νωρίτερα. Ωστόσο, η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Το πραγματικό πρόβλημα για το μέλλον δεν θα είναι η χρηματοδότηση, αλλά τα φυσικά εμπόδια. Ήδη παρατηρούνται καθυστερήσεις σε έργα λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού, μνήμης και ηλεκτρικής ενέργειας.



Την ίδια στιγμή, η Goldman Sachs προειδοποιεί για αυξημένη μεταβλητότητα. Οι αποτιμήσεις πολλών μετοχών του κλάδου έχουν διογκωθεί υπερβολικά, ξεπερνώντας τα πραγματικά τους κέρδη, ενώ τα στοιχεία για ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις παραμένουν περιορισμένα.



Μόλις το 11% των εταιρειών έχει καταφέρει να ποσοτικοποιήσει τα οφέλη από το AI.



Η ανάλυση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης νευρικότητας για τις τεχνολογικές μετοχές, καθώς οι ανησυχίες για τον πόλεμο στο Ιράν και η αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια οδήγησαν σε ισχυρό sell-off τις προηγούμενες ημέρες, με τον δείκτη Nasdaq 100 να καταγράφει σημαντικές απώλειες, σύμφωνα με το Business Insider.