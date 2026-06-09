Μια ανάσα ανακούφισης εξέπεμψαν οι ασιατικές αγορές, καθώς οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο, σβήνοντας τις βαριές απώλειες των προηγούμενων ημερών. Το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων που είχε πλήξει τον κλάδο των ημιαγωγών έδωσε τη θέση του σε ένα δυναμικό αγοραστικό ξέσπασμα, με τους επενδυτές να δείχνουν ότι η πίστη τους στο αναπτυξιακό θαύμα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) παραμένει ακλόνητη.



Η θετική αύρα που κατέφθασε από τη Νέα Υόρκη λειτούργησε ως καταλύτης, πυροδοτώντας ένα μπαράζ τοποθετήσεων στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας.



Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα πρωταγωνίστησε σε αυτή την αντεπίθεση καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 8,2%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,2% και ο δείκτης Taiex στην Ταϊβάν έκλεισε στο +2,8%. Η ανάκαμψη αυτή ήρθε ως άμεση απάντηση στις ελεύθερες πτώσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, αποδεικνύοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει πλέον τα ταμπλό των διεθνών αγορών.

Οι γίγαντες των τσιπ οδηγούν την κούρσα

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε κυρίως από τους δύο μεγάλους κατασκευαστές τσιπ της Νότιας Κορέας, τη Samsung Electronics και την SK Hynix, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της εγχώριας αγοράς. Οι μετοχές τους εκτοξεύθηκαν κατά 9% και 15,9% αντίστοιχα, καλύπτοντας με άνεση το χαμένο έδαφος.



Η σπίθα για αυτή την άνοδο άναψε στη Wall Street, όπου ο τεχνολογικός Nasdaq και ο S&P 500 έκλεισαν με κέρδη, παρασύροντας αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Intel και η Micron Technology σε διψήφια ποσοστά ανόδου.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το πρόσφατο κραχ δεν οφειλόταν σε κάποια θεμελιώδη αλλαγή στα οικονομικά δεδομένα του κλάδου, αλλά σε μια φυσιολογική κατοχύρωση κερδών από την πλευρά των θεσμικών χαρτοφυλακίων μετά από ένα παρατεταμένο ράλι.



Το γεγονός ότι ο δείκτης Kospi έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την αρχή του έτους επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές ποντάρουν μακροπρόθεσμα στην έκρηξη των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, παρά τα σκαμπανεβάσματα.

Οι κίνδυνοι από τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία

Η τρομακτική άνοδος της αγοράς έχει φέρει στο προσκήνιο και νέες προκλήσεις, καθώς η μεταβλητότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, ενεργοποιώντας τους αυτόματους μηχανισμούς διακοπής συναλλαγών (sidecars) πολλές φορές μέσα στη χρονιά.



Η κατάσταση περιπλέκεται από την απόφαση πολλών εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων στη Νότια Κορέα να λανσάρουν νέα, μοχλευμένα ETFs που παρακολουθούν μεμονωμένες μετοχές, όπως της Samsung, προσελκύοντας μαζικά τους μικροεπενδυτές και εντείνοντας τις απότομες διακυμάνσεις. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί της αγοράς εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι ο υπερκύκλος των ημιαγωγών βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.



Το επόμενο διάστημα, ωστόσο, αναμένεται πιο συγκρατημένο, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των νέων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, των αποφάσεων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια, αλλά και της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τους Financial Times.





