Την αποκαλούν η «Καλοκαιρινή πρωτεύουσα της Εσθονίας» και όχι τυχαία. Ο λόγος για την Πάρνου, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Βαλτικής.

Βρίσκεται στη νοτιοδυτική Εσθονία, χτισμένη στις εκβολές του ομώνυμου ποταμού και στις ακτές του κόλπου της Ρίγας. Κάθε καλοκαίρι η Πάρνου μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό resort, με την απέραντη, αμμώδη παραλία της με τη λευκή ψιλή άμμο και τα ρηχά, ζεστά νερά να αποτελεί την απόλυτη πρωταγωνίστρια. Πέρα από αυτήν, ο επισκέπτης αξίζει να περπατήσει στα λιθόστρωτα σοκάκια της ιστορικής Παλιάς Πόλης για να θαυμάσει τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια του 17ου-19ου αιώνα, τη μεσαιωνική Πύλη του Ταλίν και τον Κόκκινο Πύργο, που αποτελεί το παλαιότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της περιοχής.

Η Πάρνου είναι επίσης παγκοσμίως γνωστή ως ιστορική λουτρόπολη. Τα φημισμένα κέντρα σπα και λασποθεραπείας της προσφέρουν κορυφαίες υπηρεσίες ευεξίας όλο τον χρόνο. Την εμπειρία συμπληρώνει μια επίσκεψη στο Μουσείο της Πάρνου, το οποίο ξετυλίγει 11.000 χρόνια τοπικής ιστορίας, αλλά και η ζωντανή γαστρονομική σκηνή της πόλης με τα γραφικά καφέ και τα εξαιρετικά εστιατόρια.

Για όσους θέλουν να εξερευνήσουν την ευρύτερη περιοχή, η Πάρνου αποτελεί την τέλεια βάση για μονοήμερες αποδράσεις. Η κορυφαία επιλογή είναι το κοντινό νησί Κίχνου στην ανοιχτή θάλασσα, ένας τόπος προστατευμένος από την UNESCO, όπου η παραδοσιακή κουλτούρα παραμένει ζωντανή.

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