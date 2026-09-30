Το όνομα του Αρνό Καλιμουέντο βρίσκεται στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς ο Γάλλος επιθετικός δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να καθιερωθεί στη Νότιγχαμ. Ο Καλιμουέντο μετακόμισε στη Φόρεστ το καλοκαίρι του 2025, όταν ο αγγλικός σύλλογος κατέβαλε 30 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεν για την απόκτησή του. Η μέχρι τώρα παρουσία του στην Αγγλία, ωστόσο, δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν, αφού δυσκολεύεται να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής στην Premier League.

Ενδεικτικό είναι ότι από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν έχει πραγματοποιήσει μόλις δύο εμφανίσεις, ενώ στην αναμέτρηση απέναντι στη Λιντς αγωνίστηκε για λίγα λεπτά, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Σύμφωνα με το «Africa Foot», ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωση του Γάλλου επιθετικού και δεν αποκλείεται να κινηθεί για την απόκτησή του τον Ιανουάριο. Το σενάριο που παρουσιάζεται αφορά δανεισμό μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με το κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς των Πειραιωτών και της Νότιγχαμ να μπορεί να διευκολύνει τις συζητήσεις για μία πιθανή συμφωνία.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, δεν εμφανίζεται ως ο μοναδικός ενδιαφερόμενος για τον Καλιμουέντο. Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης φέρεται επίσης να εξετάζει την περίπτωσή του, έχοντας στο τραπέζι την προοπτική απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού.

Ο 24χρονος φορ, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν, δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ έως το καλοκαίρι του 2030. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του ανέρχονται στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν τόσο οι προθέσεις του ποδοσφαιριστή όσο και εκείνες της Νότιγχαμ Φόρεστ σχετικά με το μέλλον του, με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζεται, επί του παρόντος, ως ένας από τους πιθανούς προορισμούς του Καλιμουέντο.