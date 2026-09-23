Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις δεν συμφωνεί με την ανακαίνιση του Stadio Diego Armando Maradona και ζητάει την κατεδάφισή του και το χτίσιμο νέου γηπέδου για τη Νάπολι.

Στην Ιταλία οι ομάδες δυσκολεύονται πάρα πολύ να χτίσουν νέα γήπεδα, είτε για γραφειοκρατικούς λόγους είτε επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Είναι λίγες αυτές που τα έχουν καταφέρει, με τη χώρα όμως να έχει αναλάβει τη διοργάνωση του Euro 2032, οι Ιταλοί ελπίζουν πως η κατάσταση θα αλλάξει.

Σε ό,τι αφορά τη Νάπολι, το πλάνο προβλέπει την ανακαίνιση του υπάρχοντος γηπέδου με την Περιφέρεια της Καμπανίας να επενδύει 200 εκατ. ευρώ, ο ιδιοκτήτης του κλαμπ όμως δεν συμφωνεί με αυτό. Αντιθέτως, θέλει την κατεδάφιση του Stadio Diego Armando Maradona και την κατασκευή νέου γηπέδου 70.000 θέσεων, λέγοντας πως έχει βρει και την έκταση.

«Έχω βρει τον χώρο, είναι 39 εκτάρια στην ανατολική Νάπολη. Υπάρχει πλάνο για γήπεδο 70.000 θέσεων, με σουίτες και εστιατόρια. Επιπλέον θα υπάρχει διαδραστικό μουσείο όπου θα μπορεί κάποιος να παίξει εικονικά με όποιον θέλει: Μαραντόνα, Καβάνι, Ιγουαΐν. Θα χρειαστεί χρόνος και εκατομμύρια δολάρια, μαζί με ένα μουσείο αφιερωμένο στον Ντιέγκο Μαραντόνα», είπε αρχικά ο Ντε Λαουρέντις και συνέχισε.

«Παίζουμε σε ένα στάδιο που πρέπει να κατεδαφιστεί. Η Περιφέρεια θέλει να επενδύσει 150 εκατομμύρια ευρώ και το συμβούλιο άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό δεν θα κάνει τίποτα στα προβλήματά του. Το έχω αποκαλέσει τουαλέτα περισσότερες από μία φορές, οπότε τι μπορούν να κάνουν με 200 εκατομμύρια ευρώ;».