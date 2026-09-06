Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα της κατασκευής νέου γηπέδου για τον Άρη και ο Ερασιτέχνης με ανακοίνωσή του εξέφρασε τη χαρά του και περιμένει τις εξελίξεις.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αναφέρθηκε στο θέμα των γηπέδων της Θεσσαλονίκης και στην παρέμβαση που έγινε στο Αλεξάνδρειο.

Στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι η κατασκευή νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου και ο Ερασιτέχνης εξέδωσε ανακοίνωση έπειτα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρει τα εξής…

«Με χαρά ακούσαμε και φέτος την αναφορά του κ. Πρωθυπουργού στη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον ΑΡΗ.

Σημειώνουμε ότι η προτεινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς τον Σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική, βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευράς Α.Σ. ΑΡΗΣ, ιδιοκτήτη του γηπέδου της Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως ώριμες προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης και αναμένουμε ως τις επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί».