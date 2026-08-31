Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να σταματήσει από την Εθνική ομάδα της χώρας του μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Κόπα Αμέρικα.

Μάλιστα, ο 39χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου, με μια συγκινητική ανάρτηση στο sosial media, μοιράστηκε τα συναισθήματα του, σχετικά με την απόφαση του.

Από την πλευρά της η Εθνική ομάδα της Αργεντινής αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέσι, με ανάρτηση που ανέφερε: «Αιώνια ευγνωμοσύνη, Λέο. Θα σε αγαπάμε αιώνια».