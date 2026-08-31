Το τέλος μιας τεράστιας εποχής για το ποδόσφαιρο ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέσι, καθώς γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την Εθνική Αργεντινής.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ επέλεξε έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο για να αποχαιρετήσει την «αλμπισελέστε». Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, η οποία είναι γραμμένη χειρόγραφα σε τρεις σελίδες, ο Μέσι μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την ομάδα που υπηρέτησε για δύο δεκαετίες.

Ο 39χρονος πλέον Μέσι φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής σε 207 αγώνες, πετυχαίνοντας 125 γκολ και κατακτώντας ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Copa America.

Το ταξίδι του με την Εθνική ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη απέναντι στην Ισπανία.

Ο Μέσι αποκάλυψε πως είχε γράψει τα λόγια της αποχώρησής του ήδη από τις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό. Όπως εξηγεί, τα γεγονότα που ακολούθησαν και ο θάνατος του πατέρα του τον έκαναν ακόμη πιο βέβαιο ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση.

Στην ιδιαίτερα συγκινητική επιστολή του, ο Αργεντινός σταρ κάνει έναν απολογισμό της διαδρομής του με την Εθνική ομάδα, ευχαριστεί συμπαίκτες, προπονητές, την οικογένειά του και φυσικά τους φιλάθλους της Αργεντινής.

Η ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι

«Μετά από όλο αυτό το διάστημα που πέρασε από τον τελικό, και μετά από πολλή σκέψη, θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την Εθνική Ομάδα…

Ήταν μια απόφαση που με πόνεσε, και εξακολουθεί να πονάει, μέχρι τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω περήφανους που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου.

Δεν απομένει πολύς χρόνος, και τα κεφάλαια κλείνουν, και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην Εθνική Ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω, και εκτός αυτού, υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου που αξίζουν να είναι εκεί. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει να σας ακούω όλους από μέσα.

Τώρα θα είμαι απλώς ένας από εσάς, να σας επευφημώ και να σας στηρίζω από το πλάι (στα καλά και στα άσχημα, ακόμα περισσότερο). Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, που με συνόδευσε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ κάθε προπονητή, συμπαίκτη και διευθυντή με τον οποίο είχα την ευχαρίστηση να μοιραστώ αυτή την εμπειρία.

Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές. Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα, μαζί με τους συμπαίκτες μου, μερικές πραγματικά ονειρικές στιγμές.

Ήταν απίστευτο που το μοιράστηκα αυτό μαζί σας. Σας αγαπώ! Σε ευχαριστώ, Θεέ, που με έκανες Αργεντινό. Εμπρός Αργεντινή!

Έγραψα αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από αυτό που συνέβη στον πατέρα μου, είμαι ακόμα πιο πεπεισμένος από πριν».