Δεκάδες οπαδοί της Μαρκό αποθέωσαν τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η ομάδα από τα Μεσόγεια θέλει να διεκδικήσει την άνοδο στη Stoiximan Super League τη νέα σεζόν και σε αυτό το πλαίσιο κατάφερε να συμφωνήσει με τον Μαροκινό επιθετικό, ο οποίος από το 2019 μέχρι το 2024 αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό.

Στα 39 του χρόνια πλέον, ο Ελ Αραμπί αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα της Μαρκό και το πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα το κατάλαβε και από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Εκεί ήταν και σύσσωμη η διοίκηση της Μαρκό, καθώς ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος από τη στιγμή που ο Ελ Αραμπί είπε το «ναι» στην πρόταση που του έγινε.