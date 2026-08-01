Η ΑΕΚ κινείται για την απόκτηση κι άλλου χαφ μετά τον Λόβρο Μάγερ και σύμφωνα με την ουγγρική ιστοσελίδα «nemzetisport» είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκιόρ για τον Μίλαν Βιτάλις.

Η Ένωση απέκτησε τον Μάγερ μετά την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα, ο Μάρκο Νίκολιτς όμως ζήτησε κι άλλον χαφ και ο Χαβιέ Ριμπάλτα άρχισε τις συζητήσεις με τους υποψήφιους στόχους και είναι κοντά στο να κλείσει τον Βιτάλις.

Σύμφωνα με την ουγγρική ιστοσελίδα «Nemzetisport», η ΑΕΚ είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου διεθνή μέσου, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ομάδα του

Το deal αναμένεται να κλείσει στα 2,5 εκατ. ευρώ, με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει πως «σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σύντομα η ΑΕΚ μπορεί να αποκτήσει έναν ακόμη παίκτη της εθνικής ομάδα της Ουγγαρίας, καθώς η συμφωνία με την Γκιόρ είναι κοντά».