Η Ελληνική αποστολή πανηγύρισε το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του Βαρέζε, με την Ευαγγελία Αναστασιάδου και τη Μιλένα Κοντού να ανεβαίνουν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Το ελληνικό πλήρωμα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Μάλιστα για τη Μιλένα Κοντού η νέα αυτή επιτυχία ήρθε λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας U23 στο Πόζναν.

Από εκεί και πέρα, πολύ κοντά στο βάθρο έφτασαν και ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα στον τελικό της δικώπου.

Το ελληνικό δίδυμο τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 6:19.01, μόλις 23 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τους Ιταλούς, οι οποίοι κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο με 6:18.78.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Βρετανοί Τζέικ Γουίνκομπ και Τόμας Ντίγκμπι, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε το πλήρωμα της Λιθουανίας.