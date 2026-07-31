Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται με αμείωτο ρυθμό για τους δύο αγώνες με την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και η πρώτη δύσκολη εξίσωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν η λίστα που θα δηλωθεί στην UEFA.

Η λίστα δόθηκε στην ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και η τελική θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα (03/08) με τον Βάσκο τεχνικό να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε δύο αλλαγές.

Σύμφωνα με την λίστα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της UEFA, ο Ολυμπιακός θα παίξει απέναντι στη Ναϊμέγκεν με μοναδικό κλασικό σέντερ φορ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός λίστας τους Μεχντί Ταρέμι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον.

Από εκεί και πέρα, εκτός λίστας έμεινε ο Αντρέ Λουίζ ο οποίος είναι σε συζητήσεις για να πάρει μεταγραφή και ο Στέφαν Ορτέγκα. Ο Γερμανός γκολκίπερ έχει μόλις τρεις προπονήσεις με τον Ολυμπιακό, καθώς αποκτήθηκε ως ελεύθερος, δεν έχει κάνει προετοιμασία και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκρινε πως δεν είναι σε θέση αυτή τη χρονική περίοδο να βοηθήσει τους Πειραιώτες.

Έτσι ο Μπάλσα Πόποβιτς ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στα φιλικά παιχνίδια είναι αυτός που θα ξεκινήσει βασικός στην πρώτη αναμέτρηση της 4ης Αυγούστου απέναντι στους Ολλανδούς.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα.

Ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα μέχρι την προσεχή Δευτέρα (03/08) να κάνει δύο αλλαγές.