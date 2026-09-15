Ο Δημήτρης Καλοσκάμης δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής στην ΑΕΚ και η Γουέστ Μπρομ, η Σαουθάμπτον και η Λεβάντε σκέφτονται να κινηθούν για την απόκτησή του τον Ιανουάριο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία.

Η φετινή είναι η δεύτερη σεζόν στην Ένωση για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό και δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς, με συνέπεια ο χρόνος συμμετοχής του να είναι μικρός.

Αυτό, όπως αναφέρει το TeamTalk, μπορεί να φέρει εξελίξεις σε ό,τι αφορά το μέλλον του, καθώς η Σαουθάμπτον, η Γουέστ Χαμ και η Λεβάντε φέρονται έχουν το όνομά του στις λίστες τους και να εξετάζουν το ενδεχόμενο πρότασης για την απόκτησή του τον Ιανουάριο.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως η ΑΕΚ, με την οποία ο Καλοσκάμης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, θα μπορούσε να πει το «ναι» για την πώλησή του με ένα ποσό που θα έφτανε στα 3 εκατ. ευρώ.