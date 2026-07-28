Ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Τσίρο Μέσι έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο μικρότερος γιος του Λιονέλ Μέσι έδειξε πως διαθέτει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει ξεχωριστό τον πατέρα του μέσα στα γήπεδα.

Ο οκτάχρονος αγωνίζεται στις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι και σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις έκλεψε τις εντυπώσεις με μια φάση που θύμισε έντονα τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Στο βίντεο, ο Τσίρο αρχικά κινείται ήρεμα στον αγωνιστικό χώρο, παρακολουθώντας την εξέλιξη της φάσης και περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να παρέμβει. Όταν η μπάλα φτάνει στα πόδια του, επιταχύνει, ξεπερνά τους αντιπάλους του με διαδοχικές κινήσεις και ολοκληρώνει την προσπάθειά του με ένα εξαιρετικό δεξί πλασέ.

Η ενέργειά του έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ένα γκολ «βγαλμένο από το ρεπερτόριο του Μέσι», με τον μικρό Τσίρο να δείχνει πως η ποδοσφαιρική κληρονομιά της οικογένειας συνεχίζεται.