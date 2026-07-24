Οι Μαϊάμι Χιτ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο φετινό καλοκαίρι του ΝΒΑ, μετά τις σημαντικές κινήσεις τους στο μεταγραφικό παζάρι. Η απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα σενάρια που τους συνδέουν με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τις προσδοκίες γύρω από το franchise της Φλόριντα.

Η έντονη κινητικότητα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στους Χιτ πριν μετακομίσει στην Ευρώπη. Ο Αμερικανός γκαρντ, που πλέον αποτελεί έναν από τους ηγέτες του Παναθηναϊκού, έκανε το δικό του σχόλιο μέσω των social media, πυροδοτώντας νέα σενάρια.

Ο Ναν, ο οποίος έζησε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του στο ΝΒΑ με τη φανέλα του Μαϊάμι, φτάνοντας μέχρι και τους τελικούς του πρωταθλήματος, αποκάλυψε πως δέχεται συνεχώς ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα.

«Συναντάω τουλάχιστον τρία με πέντε άτομα κάθε μέρα που με ρωτούν πότε θα επιστρέψω στους Μαϊάμι Χιτ. Η πόλη μιλάει!», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), με την ανάρτησή του να συγκεντρώνει πλήθος αντιδράσεων.