Ξεκίνησε την Τρίτη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας η δίκη του 58χρονου καθηγητή Θεολογίας και συμβούλου Σχολικής Ζωής, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου που είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας της, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης από εκπαιδευτικό κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Η υπόθεση αφορά 16χρονη μαθήτρια του σχολείου στο οποίο δίδασκε ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2024-2025 και ειδικότερα τους πρώτους μήνες του 2025, εντός του σχολικού χώρου.

Κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκαν εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς της ανήλικης, με το δικαστήριο να εστιάζει στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του καθηγητή και της μαθήτριας, καθώς και στα γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης.

«Παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους γονείς της 16χρονης στην ψυχολογική κατάσταση της κόρης τους μετά την υπόθεση.

Όπως κατέθεσαν, η ανήλικη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση και παρακολουθείται από ψυχολόγο, ενώ κρίθηκε αναγκαίο να αλλάξει και σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παραπεμπτικό βούλευμα, η μαθήτρια είχε αρχικά απευθυνθεί στον 58χρονο ζητώντας συμβουλές, καθώς εκείνος είχε παράλληλα την ιδιότητα του συμβούλου Σχολικής Ζωής.

Κατά το κατηγορητήριο, η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε μεταξύ τους φέρεται στη συνέχεια να απέκτησε διαφορετικό χαρακτήρα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Ο 58χρονος αρνείται ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, χωρίς ωστόσο να αρνείται ότι υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ακολούθησε έρευνα από το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, καθώς και παρέμβαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης ήταν και η αντίδραση του ίδιου του σχολείου.

Μετά τη σύλληψη και την απολογία του, ο 58χρονος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη, οπότε βάσει του προγραμματισμού της διαδικασίας αναμένεται να απολογηθεί ο κατηγορούμενος και στη συνέχεια να ακολουθήσει η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας.