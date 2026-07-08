Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Τετάρτης 8 Ιουλίου στο Ναύπλιο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το argolikeseidhseis.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Σιδηράς Μεραρχίας, ακριβώς έξω από γνωστή πιτσαρία της πόλης.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου έχασε εντελώς τον έλεγχο του οχήματός του.

Η πορεία του αυτοκινήτου ανακόπηκε βίαια όταν ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε με ορμή πάνω στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος, παρασύροντας ομπρέλες και εξοπλισμό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη σε προχωρημένη ώρα αποδείχθηκε σωτήριο.

Λόγω του περασμένου της ώρας, δεν υπήρχαν πελάτες στα εξωτερικά τραπέζια της πιτσαρίας, αποτρέποντας έτσι μια σίγουρη τραγωδία με τραυματισμούς ή ακόμα και θύματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.