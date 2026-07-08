Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις Ρομά, 34, 29 και 20 ετών, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες το βράδυ στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου οδηγήθηκαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις άνδρες, γύρω στις 22.00 χθες το βράδυ, Τρίτη 7/7/2026, επιτέθηκαν σε νοσηλευτές μέσα στο Κέντρο Υγείας, όπου βρίσκονταν για προσωπική τους υπόθεση. Κλήθηκε η αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα οι τρεις Ρομά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου όμως συνέχισαν το επεισόδιο και προξένησαν φθορές στα κρατητήρια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και φθορές.