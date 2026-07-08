Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου την Περιφερειακή Οδό στο ύψος της διασταύρωσης Σταυρακίου, στα Ιωάννινα.

Αναλυτικότερα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με το ένα να ανασηκώνεται από τη σύγκρουση και να καταλήγει πάνω στο καπό του άλλου.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, με τους οδηγούς να αποκομίζουν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματά τους. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr.