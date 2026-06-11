Η εξιχνίαση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη ξύπνησε μνήμες από την τραγική ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη και των όσων είχαν συμβεί το χειμώνα του 2015 στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων.

Αυτό, καθώς ένας από τους συλληφθέντες, ηλικίας 32 ετών σήμερα, είχε τότε καταδικαστεί για bullying στον αδικοχαμένο Βαγγέλη Γιακουμάκη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αφού τελείωσε τις σπουδές του, επέστρεψε στην Κρήτη και έκανε οικογένεια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 32χρονος -κατ’ εντολή του πατέρα του, που συνελήφθη κι αυτός για ηθική αυτουργία- μαζί με έναν εργάτη χτύπησαν στο κεφάλι με μαγκούρα τον κοινοτάρχη Αλέξανδρο Δασκαλάκη. Ο κοινοτάρχης νοσηλεύτηκε για 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έως ότου υπέκυψε στα τραύματά του.

Να σημειωθεί ότι η ποινική δίωξη σε βάρος των τριών συλληφθέντων βασίστηκε:

α) στην ιατροδικαστική έκθεση,

β) στις μαρτυρικές καταθέσεις,

γ) στην αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας και

δ) στις καταγγελίες συγγενικών προσώπων του θύματος.

Πιο αναλυτικά, η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ως αιτία θανάτου «κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που συνάδουν με πλήξη της κεφαλής με θλων όργανο».

Ο 32χρονος, ο 57χρονος πατέρας του κι ο 59χρονος εργάτης θα οδηγηθούν σήμερα, Πέμπτη, στον Εισαγγελέα Ηρακλείου με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος του κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ενώ αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Το χρονικό

Το πρωί της 1ης Μαρτίου ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφυγε από το σπίτι του, μεταφέροντας τρόφιμα για τον εργάτη στο χωράφι του. Λίγη ώρα μετά επέστρεψε χτυπημένος, έχοντας υποστεί απώλεια μνήμης και συνείδησης. Κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του. Επί 21 ημέρες έδινε μάχη στην εντατική, όμως δεν τα κατάφερε.

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση βασικού μάρτυρα ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε στις Αρχές βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας από τους κατηγορούμενους να κινείται προς το σημείο της επίθεσης.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά τον μυστηριώδη τραυματισμό του 49χρονου, συγγενείς και στενοί φίλοι του υποστήριζαν με αυξανόμενη βεβαιότητα ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για εσκεμμένη ενέργεια. Ζητούσαν επίμονα από τις Αρχές να εξετάσουν σε βάθος το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης, θέση που ενισχύθηκε αργότερα και από την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».