Όλο και περισσότερα είναι το στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν τη γυναικτονία που σημειώθηκε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στην Καλαμάτα. Η 39χρονη φέρεται να είχε μιλήσει στους συμμαθητές της στη σχολή χορού για την κακοποίηση που δεχόταν ενώ ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες, τη ζήλευε παθολογικά.

Η 39χρονη είχε κάνει γνωστά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε σε φίλους της από τη σχολή χορού, αναφέροντας παθολογική ζήλια, σοβαρά προβλήματα και περιστατικά ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 3/6 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ειδικότερα, η γυναίκα που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της με 45 μαχαιριές είχε προειδοποιήσει τους φίλους της ότι αν δεν ερχόταν σε μάθημα, αυτό θα οφειλόταν στη δύσκολη κατάσταση που βίωνε. Οι συμμαθητές της απευθύνθηκαν στην αστυνομία, όταν παρατήρησαν την απουσία της, κάτι που οδήγησε σε έρευνα. Αν και οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, οι αστυνομικοί τότε επισκέφτηκαν την οικία της οικογένειας.

Η γυναίκα είχε αρνηθεί τότε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, αναφέρθηκε ότι το εν λόγω περιστατικό ήταν καταγεγραμμένο, όπως και ένα άλλο περιστατικό στο Κέντρο Συμβουλευτικής Καλαμάτας, όπου η ίδια είχε ζητήσει βοήθεια τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και για να απεγκλωβιστεί από την κατάσταση.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη 39χρονη

Σήμερα, Τετάρτη 3/6 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 39χρονης, ενώ αύριο, Πέμπτη (04/06), αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος κατηγορούμενος.

Η παθολογική ζήλια και τα όσα έλεγε ο 41χρονος για την 39χρονη

Σύμφωνα με το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης ο 41χρονος έτρεφε παθολογική ζήλια για εκείνη.

Ο συζυγοκτόνος κατά τις ίδιες πληροφορίες την παρακολουθούσε, της είχε απαγορεύσει να έχει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, σε λογαριασμό που διατηρούσε η 39χρονη στο instagram δεν είχε το ονοματεπώνυμό της.

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.