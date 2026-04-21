Το κινητό τηλέφωνο του 23χρονου διεμφυλικού ατόμου που ήδη έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τον τουλάχιστον «σκοτεινό» ρόλο του.

Δεν είναι τυχαίο ότι η άρση απορρήτου των επικοινωνιών στα κινητά τηλέφωνα των τριών προφυλακισμένων και της αδικοχαμένης νεαρής κοπέλας θα ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου 2026 – μία έρευνα δηλαδή σε βάθος περίπου ενάμιση μήνα. Αυτό καθώς όλο και πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα ερωτικής εκμετάλλευσης ατόμων, με τη 19χρονη Μυρτώ να φαίνεται πως είχε μπλέξει στα δίχτυα αυτά.

Κομβικής σημασίας θεωρείται και η ανάλυση στοιχείων που θα προκύψουν από το κινητό τηλέφωνο του 66χρονου συνταξιούχου από την Πρέβεζα, το οποίο έχει κατασχεθεί μετά τις δύο καταθέσεις που έδωσε στο τοπικό ΤΔΕΕ και διαβιβάστηκαν στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς που χειρίζεται προανακριτικά την υπόθεση.

Ο ίδιος επιμένει ότι τα 220 ευρώ μέσω iris τα έστειλε στη νεαρή κοπέλα από την… καλή του καρδιά, για να μην κοιμηθεί σε παγκάκι, να αγοράσει αλκοόλ να πιει να χαλαρώσει και κάτι να φάει. Ισχυρισμός που αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη δυσπιστία, όπως, επίσης και ότι οι βιντεοκλήσεις τα ξημερώματα είχαν να κάνουν με το ότι ήθελε να δει εάν η 19χρονη Μυρτώ είναι καλά.

Το κινητό του τηλέφωνο θα γίνει «φύλλο και φτερό» στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι φαίνεται να προκύπτει ακόμη μια αποστολή χρημάτων -200 ευρώ- στο 23χρονο διεμφυλικό άτομο που προφυλακίστηκε πριν από κάποιες ημέρες.

Τι λέει μέσα από τη φυλακή ο 23χρονος

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό.

Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα, βάφτηκα, γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση.

Εγώ πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ο 26χρονος μίλησε από το κινητό μου. Έμεινα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα, τα ρούχα που είχα βάλει και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όσα ακούγονται περί μαστροπείας», ανέφερε ο 23χρονος, ο οποίος περιγράφεται ως τρανς άτομο και είναι επίσης γνωστό με το όνομα «Ολίβια», στη δήλωσή του που προβλήθηκε σήμερα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.