Αυτοψία στο Οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της σφοδρής κακοκαιρίας, που έπληξε την περιοχή.

Ο κ. Ανδρουλάκης είδε από κοντά την έκταση των καταστροφών, με επίκεντρο τον κάμπο και τις βυθισμένες στο νερό καλλιέργειες. «Είμαστε εδώ για να αναδείξουμε το πρόβλημα, να ενημερωθεί η ελληνική κοινωνία και να υπάρξει πίεση προς την κυβέρνηση, να δώσει άμεσα λύσεις», ανέφερε σημειώνοντας πως ο κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ είναι απαρχαιωμένος.

Αρχικά, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το δημαρχείο όπου, συνοδευόμενος από τοπικούς βουλευτές, πραγματοποίησε συνάντηση με τον δήμαρχο της περιοχής, Γιώργο Αθανασάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι η στήριξη των αγροτών -των οποίων η παραγωγή καταστράφηκε- θα πρέπει να είναι άμεση, ενώ ενημέρωσε τον κ. Ανδρουλάκη πως μεγάλες καταστροφές καταγράφονται και στην αγροτική οδοποιία.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και αντιδήμαρχοι, οι οποίοι με τη σειρά τους έκαναν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή. Αμέσως μετά, συναντήθηκε με φορείς και παραγωγούς της περιοχής εκφράζοντας τη στήριξή του.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου τόνισε ότι έχουν βυθιστεί 6.000 στρέμματα πατάτας και περίπου 25.000 τόνοι προϊόντος, όπως και 3.000 στρέμματα κηπευτικών με 12.000 τόνους προϊόντων, απώλειες που μόνο για τις ποσότητες πατάτας που χάθηκαν υπολογίζονται στα 15.000.000 ευρώ.

Ο κ. Ανδρουλάκης άκουσε τα αιτήματα φορέων και παραγωγών, που εστίασαν τόσο στην ανάγκη αποζημιώσεων όσο και στην ανάγκη υλοποίησης έργων στην περιοχή, και στη συνέχεια πραγματοποίησε αυτοψία σε σημεία του κάμπου που βυθίστηκαν στο νερό.

Στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τη στήριξη στους κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μυλοποτάμου, επισημαίνοντας πως «η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο», το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνει άμεση καταγραφή των ζημιών, ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες, πάγωμα των οφειλών προς το Δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου, όπως και της Περιφέρειας, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Επίσης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενός σχεδίου για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε.

«Το κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Πρέπει να τους στηρίξουμε και γι’ αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρίκνωση», υπογράμμισε.

Επίσης, τόνισε ότι η έκταση του προβλήματος για τους παραγωγούς θα κριθεί και από το πόσο γρήγορα θα αποζημιωθούν, αλλά και από το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υδάτων.

«Πρέπει να υπάρξουν μελέτες, διότι θεωρήσεις πως τέτοιες καταστροφές συμβαίνουν κάθε 100 χρόνια είναι επικίνδυνες κι αυτό το βιώσαμε και στη Θεσσαλία. Πρέπει να υπάρχουν μελέτες, ώστε η διαχείριση υδάτων να γίνει με έναν τρόπο βιώσιμο και ανθεκτικό, με βάση τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.