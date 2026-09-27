Οι επαφές που έγιναν στο παρασκήνιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να συναντά δεκάδες ομολόγους του δεν είχαν μόνο σκοπό την ενίσχυση της ελληνικής διπλωματίας, αλλά αποτέλεσαν και τον προπομπό της ανάληψης της Προεδρίας από την Ελλάδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο.

Σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων και ανοιχτών γεωπολιτικών μετώπων, η Αθήνα θα έχει να διαχειριστεί διεθνείς κρίσεις, και κυρίως την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην ενεργειακή ασφάλεια.

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου διατηρεί στραμμένη την προσοχή του και στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, με τον διάλογο να παραμένει σε εξέλιξη, παρά τις εντάσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Γεραπετρίτης – Φιντάν: Συμφωνία για νέα επικοινωνία

Στο περιθώριο των εργασιών στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σύντομη συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να διατηρήσουν την επικοινωνία και να έχουν νέα επαφή το επόμενο διάστημα.

Ανώτατη διπλωματική πηγή σημειώνει ότι «ουδέποτε έπαυσαν οι δίαυλοι επικοινωνίας», επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου.

«Έχει παραχθεί περισσότερη ένταση από εκείνη που ξέραμε. Ο διάλογος πρέπει να συνεχισθεί, να αμβλύνουμε τις τριβές. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από εμάς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για το Κυπριακό, η ίδια πηγή κάνει λόγο για «μεγάλη κινητικότητα», εκτιμώντας ωστόσο ότι τα σημερινά δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για ουσιαστική πρόοδο έως τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο απολογισμός της ελληνικής παρουσίας στη Νέα Υόρκη

Την ενίσχυση του διεθνούς διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας τον απολογισμό των επαφών του κατά την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στις τριμερείς συναντήσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με ομολόγους του από χώρες του Παγκόσμιου Νότου.

«Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Όπως σημείωσε, οι τριμερείς συνεργασίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την Κύπρο, σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από πολέμους, αναταραχή και ένοπλες συγκρούσεις.

Στο επίκεντρο το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η ελληνική διπλωματία στρέφει πλέον το βλέμμα της στα επόμενα κρίσιμα ορόσημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Πρώτο ζήτημα είναι η έρευνα για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Αθήνα δηλώνει ότι η στάση της Τουρκίας δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της και ότι είναι έτοιμη να εκδώσει τη σχετική NAVTEX, μόλις υποβληθεί το σχετικό αίτημα.

Ανώτατη διπλωματική πηγή αναφέρει ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά, υπογραμμίζοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου και τη συμμετοχή της Γαλλίας.

Παράλληλα, η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας αναφορικά με το τουρκικό νομοθέτημα που φέρεται να οδηγείται προς κύρωση στην Εθνοσυνέλευση. Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, το συγκεκριμένο πλαίσιο συνδέεται με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.