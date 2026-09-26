Μια τυχαία συνάντηση, όπως τη χαρακτήρισε ανώτατη διπλωματική πηγή, στην οποία δεν υπήρξε κάποιου είδους πολιτική συνομιλία, πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Τούρκου ομολόγου του Χακάν Φιντάν.

Σε αυτή συμφωνήθηκε να γίνει νεότερη επικοινωνία προκειμένου να υπάρξει συνάντηση, διότι η Αθήνα μετράει στα θετικά αυτής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τους ήπιους τόνους του Τούρκου προέδρου και τις ομιλίες που απηύθυνε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πάντως, η ελληνική πλευρά προετοιμάζεται και για τα κρίσιμα τεστ που έχει μπροστά της στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, διότι σύμφωνα με την ανώτατη πηγή, μία από τις δοκιμασίες που βρίσκονται στα προσεχώς είναι αφενός η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας-Κύπρου, για το οποίο η ίδια ανώτατη διπλωματική πηγή ξεκαθάριζε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί με κανέναν τρόπο ο προγραμματισμός της, και ότι το γαλλικό πλοίο αναμένεται να προχωρήσει κανονικά στις εργασίες του.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει και το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», το οποίο κυοφορείται, και συζητείται ότι θα πάει στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση μέσα στον Οκτώβριο, και σε αυτό το φόντο είναι προφανές ότι η Αθήνα επιμένει να διατηρήσει στο μέγιστο βαθμό την ετοιμότητά της.

Είναι προφανές ότι για την ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχει μπει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της προβολής των «τριών Α» της ελληνικής διπλωματίας: αυτοπεποίθηση, αξιοπιστία και αποφασιστικότητα, όπως έλεγε η ανώτατη διπλωματική πηγή, με την Αθήνα να προετοιμάζεται και για την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου, για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.