Την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή, συζήτησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Κύπριου υπουργού στην Αθήνα.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Βασίλη Πάλμα για τα συλλυπητήριά του, υπογραμμίζοντας ότι σε δύσκολες στιγμές η Ελλάδα και η Κύπρος στέκονται η μία δίπλα στην άλλη όχι μόνο ως εταίροι, αλλά ως αδερφοί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, αλλά και στην κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την επίλυση του Κυπριακού, σημειώνοντας ότι η συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή.

«Ιστορικά η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, εξηγώντας ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών κινούνται σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο.

Όπως τόνισε, στόχος είναι η διεύρυνση των συνεργασιών με γνώμονα τη σταθερότητα και την ασφάλεια, μέσα από ένα σαφές πλαίσιο που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας, το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του για την πορεία υλοποίησης της «Ατζέντας 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων αμυντικών προϊόντων και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ενίσχυση των πολυμερών σχημάτων στα οποία συμμετέχουν Ελλάδα και Κύπρος. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης το πρόγραμμα SAFE και η προσπάθεια ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Κύπρου, μεταξύ των οποίων ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, καθώς και οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Κύπρου, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν περαιτέρω συνεργασία στην άμυνα, την τεχνολογία και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.