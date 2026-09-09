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Η συνάντηση με γεωπολιτικούς συσχετισμούς στο Ελ Αλαμέιν

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα δεν θα ξεκινήσω με τα εσωτερικά πολιτικά, όπως συνηθίζω, αλλά θα πάω έως το Ελ Αλαμέιν όπου χθες έγινε η τριμερής συνάντηση του Αιγύπτιου προέδρου Αλ Σίσι, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Μια συνάντηση που έχει μεγάλη σημασία για την ευρύτερη περιοχή και τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, ενώ στο Ελ Αλαμέιν πολέμησαν Έλληνες και Κύπριοι τον Σεπτέμβριο του 1942 για την ελευθερία, σταματώντας την προέλαση του ναζισμού στη Βόρειο Αφρική.

Επενδύει πολλά η Αθήνα στην τριμερή

Μου είπε ανώτερη κυβερνητική πηγή χθες ότι η συνεργασία, Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια και θα εξακολουθεί να επενδύσει σε αυτή η Αθήνα καθώς είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως αυτό που μου επισημάνθηκε είναι η ιδιαίτερη συζήτηση που έγινε για το μεταναστευτικό με την επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Ελλάδα.

Ο ρόλος του εμβληματικού GREGY

Ένα άλλο σημείο που παίζει μεγάλο ρόλο είναι η ισχυρή στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, το εμβληματικό GREGY. Την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου οραματίστηκε ο Δημήτρης Κοπελούζος και υλοποιείται από την Elica Mediterranean Electrical Interconnection S.M. S.A., μέλος του Ομίλου Κοπελούζου. Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα μεταφέρει φτηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης.

Προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο

Το άλλο σημείο όμως που αφορά και ενδιαφέρει πολύ την Αθήνα είναι οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Θα παράγεται στην Κύπρο, θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει, τελικά, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, ανάγκες χωρών στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Τα μηνύματα προς Άγκυρα με φόντο ΑΟΖ και φρεγάτες

Σημαντικά μηνύματα εξέπεμψε αυτή η συνάντηση και προς την Άγκυρα με όσα είπε ο πρωθυπουργός που σήμερα θα βρεθεί στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη. Στο πλαίσιο αυτό της ενεργητικής διπλωματίας, η Αθήνα επενδύσει και στην συμφωνία για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών FREMM, σε συνδυασμό με την αναφορά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην ελληνοϊταλική συμφωνία ΑΟΖ και τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και ενδιαφέρον έχει και η επικείμενη «Μέδουσα 15», με τη συμμετοχή Ελλάδας, Αιγύπτου, Ιταλίας, Γαλλίας και Κύπρου.

Η λέξη – κλειδί που επενδύει το Μαξίμου

Οι περισσότερες δημοσκοπικές εταιρείες τηρούν στάση αναμονής, επιλέγοντας να περιμένουν την επικείμενη ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προτού ξεκινήσουν τις πρώτες μεγάλες φθινοπωρινές μετρήσεις για να «κάνουν ταμείο». Να σας θυμίσω ότι κατά την περσινή διοργάνωση, οι κυβερνητικές εξαγγελίες σχεδόν δεν άγγιξαν το εκλογικό σώμα, με αποτέλεσμα η ανάγκη για πολιτική σταθερότητα να αναδειχθεί στο υπ’ αριθμόν ένα διακύβευμα, λειτουργώντας προνομιακά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φέτος, ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν και το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να διαχειριστεί ένα διαφορετικό πλέγμα προτεραιοτήτων. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής για τη Νέα Δημοκρατία τίθενται πλέον με έμφαση έννοιες όπως η αξιοκρατία, η δημοσιονομική πειθαρχία και η θεσμικότητα. Όπως, μάλιστα, σχολίασε πολύ εύστοχα έμπειρο στέλεχος από τον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας, η λέξη-κλειδί για το Μαξίμου αυτή την περίοδο είναι η «κυβερνησιμότητα». Εκεί ακριβώς εστιάζει το πρωθυπουργικό επιτελείο, επιχειρώντας να προτάξει την εικόνα μιας σοβαρής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης απέναντι σε ένα κατακερματισμένο αντιπολιτευτικό τοπίο.

«Ακόμα δεν είδες τίποτα»

Κουβέντα με γαλάζιο υπουργό έπιασα στους διαδρόμους τηλεοπτικού σταθμού. Μόλις είχε τελειώσει από ένα πάνελ υπερασπιζόμενος τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Εγώ όμως δεν τον ρώτησα γι’ αυτό. Ήθελα να μάθω για τους ανεβασμένους τόνους από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά του Αντώνη Σαμαρά. Όπως μου είπε, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Μάλιστα, τον ρώτησα και για τα ονόματα που ακούγεται ότι θα εντάξει στα ψηφοδέλτια του κόμματός του ο πρώην πρωθυπουργός. Ήταν απαξιωτικός λέγοντας ότι είναι είτε αποτυχημένοι πολιτευτές, είτε φαντάσματα του παρελθόντος που βρήκαν τώρα λόγο ύπαρξης. Όταν του επισήμανα ότι είναι σκληρός η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική. «Αρκετά το παίξαμε υπεράνω. Και αν νομίζεις ότι ο Μητσοτάκης ήταν σκληρός, ακόμα δεν είδες τίποτα».

Η επικοινωνιακή ήττα του Τσίπρα

Από το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, οπότε και τελείωσε στη ΔΕΘ η συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που ακολούθησε την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, η προσοχή επικεντρώνεται σε πολιτικό επίπεδο κυρίως στην κόντρα της Κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ ηττήθηκε επικοινωνιακά στα τηλεοπτικά πάνελ που βρέθηκαν εκπρόσωποί της και το κενό που είναι μεγάλο δεν μπόρεσε να καλύψει ο τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις του. Το πρόβλημα εκπροσώπησης του κόμματος είναι γενικό και αρχίζει και φαίνεται ξεκάθαρα σε όλους.

Ο Σαμαράς βλέπει κόσμο

Και να πάμε στον έναν άλλο πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, για τον οποίο σας έγραφα χθες ότι έχει δοθεί εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου για μετωπική επίθεση εναντίον του. Μια πρώτη γεύση πήραμε χθες από τα όσα επικριτικά είπε εναντίον του στο ραδιόφωνο του Mega η Ντόρα Μπακογιάννη. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Όμως ο Μεσσήνιος οργανώνεται μου λένε και όλο και περισσότερος κόσμος μπαίνει στο προσωπικό του γραφείο και μου είπαν ότι αρχίζει και βλέπει και εκπροσώπους φορέων. Την ίδια στιγμή αρχίζουν και εμφανίζονται στα ΜΜΕ και πρόσωπα, κυρίως πρώην υπουργοί των κυβερνήσεών του που θα είναι υποψήφιοι με το κόμμα του στις προσεχείς εκλογές.

Ο Πολάκης χαράζει τη δική του γραμμή

Στο μικρόκοσμο του ΣΥΡΙΖΑ, που αρχίζουμε και τον ξεχνάμε, γίνονται πραγματάκια στο παρασκήνιο – ίσως για να μικρύνει ακόμη περισσότερο. Μαθαίνω ότι τον δικό του δρόμο φαίνεται να επιλέγει ο Παύλος Πολάκης, παίρνοντας αποστάσεις από τη λεγόμενη «συλλογική ηγεσία» του ΣΥΡΙΖΑ – δηλαδή τον χανιώτη πολιτικό, τη Ρένα Δούρου, πρόεδρο της ΚΟ και τον γραμματέα του κόμματος Νίκο Παππά. Ο Πολάκης δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον του για την ηγεσία του κόμματος και η απουσία του από τη ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβουν Δούρου και Παππάς, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και η πρόταση να μιλήσει ο Πολάκης στη ΔΕΘ δεν τον έπεισε.

Στην Κουμουνδούρου ψάχνουν τις επόμενες κινήσεις του

Στην Κουμουνδούρου επιστρέφει το ερώτημα για τις επόμενες κινήσεις του Π. Πολάκη. Θα επιλέξει να ανοίξει θέμα ηγεσίας στην Κεντρική Επιτροπή, οδηγώντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε νέο συνέδριο και εσωκομματική σύγκρουση; Ή θα στραφεί στην Αυτοδιοίκηση; Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει είτε τον δήμο Χανίων είτε την Περιφέρεια Κρήτης, εφόσον δεν προχωρήσει η δική του υποψηφιότητα για την ηγεσία. Όπως έχει πει, η Αυτοδιοίκηση τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα.

Κίνηση Αλαφούζου για μισθοδοσία εν πλω

Μία ακόμη κίνηση ψηφιακού εκσυγχρονισμού ακούω από την αγορά ότι κάνει η Kyklades Maritime Corporation, η ναυτιλιακή της οικογένειας Αλαφούζου με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο, αυτή τη φορά στο κομμάτι της μισθοδοσίας των πληρωμάτων. Η εταιρεία προχώρησε σε συνεργασία με τη ShipMoney, ώστε περίπου 500 ναυτικοί από την Ελλάδα, τις Φιλιππίνες και τα Βαλκάνια, που υπηρετούν σε 18 πλοία, να αποκτήσουν ταχύτερη και πιο άμεση πρόσβαση σε προκαταβολές και πληρωμές εν πλω. Ο Γ. Αλαφούζος θεωρείται ο άνθρωπος που δημιούργησε και ανέπτυξε τον βραχίονα των tankers της Kyklades. Παράλληλα είναι πρόεδρος της εισηγμένης Okeanis Eco Tankers, με την οποία η Kyklades διατηρεί στενή επιχειρηματική σχέση, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση πλοίων της. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι αμοιβές management που κατέβαλε η Okeanis προς την Kyklades έφτασαν τα 2,85 εκατ. δολάρια, από 2,28 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει η διοίκηση του ΑΒ

Ιδιαίτερα κινητικός είναι το τελευταίο διάστημα η ΑΒ Βασιλόπουλος και, όπως μαθαίνω, η κινητικότητα αυτή έχει έντονο άρωμα Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σύσσωμη η διοικητική ομάδα της αλυσίδας ανεβαίνει στη συμπρωτεύουσα, σε μία μετακίνηση που κάθε άλλο παρά τυπική θεωρείται. Στην αγορά ακούγεται ότι πίσω από την παρουσία των κορυφαίων στελεχών βρίσκονται ζητήματα στρατηγικής, ανάπτυξης και νέα projects, σε μία περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων παραμένει ιδιαίτερα έντονος. Και ο Βασιλόπουλος το έχει ανάγκη μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδα αλλά και τις απανωτές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δίχως να έχουν φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Γιατί όταν ανεβαίνει ολόκληρη η διοίκηση, κάτι παραπάνω σημαίνει.

Ανεβάζει τον πήχη η ΒΙΑΝΕΞ του Γιαννακόπουλου

Μαθαίνω ότι στη ΒΙΑΝΕΞ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έχουν κάθε λόγο να κοιτούν με ικανοποίηση τα μεγέθη του 2025. Ο τζίρος πριν από clawback -δείτε εδώ την ξεχωριστή συζήτηση που είχε οργανώσει το καλοκαίρι το Newsbeast- και rebate άγγιξε τα 488 εκατ. ευρώ, από 441,75 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, φέρνοντας τη φαρμακοβιομηχανία μια ανάσα από το ορόσημο του μισού δισ. ευρώ. Η ουσία όμως βρίσκεται πιο χαμηλά στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Παρά το γεγονός ότι οι υποχρεωτικές επιστροφές προς το Δημόσιο έφτασαν τα 109,15 εκατ. ευρώ, η εταιρεία κατάφερε να ανεβάσει σημαντικά την κερδοφορία της, με καθαρά κέρδη 20,53 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από το 2024. Αποτέλεσμα του ότι ΒΙΑΝΕΞ μεγαλώνει, παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα πληρώνει όλο και βαρύτερο λογαριασμό σε clawback και rebate. Παρ’ όλα αυτά, ο πήχης για φέτος έχει ήδη ανέβει αισθητά.

Δέκα δήμοι με τις μεγαλύτερες δαπάνες

Σήμερα θα σας παρουσιάσω μία διαφορετική κατάταξη από τα συνηθισμένα. Για το πού κατευθύνεται το χρήμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης δημοτικών δαπανών, τα οποία αντλούνται από το ΚΗΜΔΗΣ. Μαθαίνω ότι οι συνολικές δαπάνες των 331 δήμων που περιλαμβάνονται στη βάση ξεπερνούν τα 6,43 δισ. ευρώ, μέσα από 419.783 ενεργές εντολές και 49.117 δικαιούχους. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται με μεγάλη διαφορά ο Δήμος Αθηναίων, με δαπάνες 240,16 εκατ. ευρώ και 2.081 εντολές. Ακολουθεί ο Δήμος Φυλής με 103,08 εκατ. ευρώ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Δήμος Ρόδου με 87,55 εκατ. ευρώ. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης με 77,23 εκατ. ευρώ και ακολουθούν τα Χανιά με 68,8 εκατ. ευρώ. Πολύ κοντά κινούνται οι Δήμοι Πατρέων με 68,31 εκατ. ευρώ και Πειραιώς με 67,31 εκατ. ευρώ. Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Περιστέρι με 64,57 εκατ. ευρώ, η Λάρισα με 62,92 εκατ. ευρώ και η Νέα Προποντίδα με 60,36 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Δήμος Λαρισαίων εμφανίζει τις περισσότερες εντολές μεταξύ των δέκα, συνολικά 4.896.

Στο ΚΣΝΜ η νέα σελίδα για το ιστορικό Φιξ στη Θεσσαλονίκη

Στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων πληροφορούμαι ότι θα βρεθεί τις επόμενες ώρες ένα ακόμη κρίσιμο θέμα για την αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος της πρώην Ζυθοποιίας Φιξ, στην οδό 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στην ατζέντα βρίσκεται η έγκριση της προμελέτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση της κτιριακής ενότητας Σ2, τμήματος του χαρακτηρισμένου ιστορικού διατηρητέου μνημείου. Το ακίνητο βρίσκεται πλέον στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο το απέκτησε από τη Dimand, και το σχέδιο προβλέπει όχι μόνο την αποκατάσταση του υφιστάμενου κελύφους αλλά και την ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου πολιτιστικής χρήσης εντός του ίδιου ακινήτου. Η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, όπου τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται ένα ευρύτερο κύμα αστικής αναγέννησης. Η έγκριση από το ΚΣΝΜ αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη φάση ωρίμανσης του έργου, που θα επαναφέρει σταδιακά ένα από τα πιο εμβληματικά βιομηχανικά τοπόσημα της πόλης.

Τα Foot Locker ανεβάζουν της Fourlis, αλλά πιέζουν τα κέρδη

Ο κλάδος των αθλητικών πλέον είναι παιχνίδι για δύο μεγάλους παίκτες. Από τη μία τον όμιλο Φουρλή και από την άλλη την Cosmos Sport. Για να μείνω όμως στον Φουρλή, τα Foot Locker εξελίσσονται σταδιακά σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του κλάδου αθλητικών ειδών του ομίλου. Κι αυτό γιατί στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις του κλάδου Intersport και Foot Locker έφτασαν τα 109,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, με την επέκταση του δικτύου Foot Locker να παίζει καθοριστικό ρόλο. Μέσα στο εξάμηνο προστέθηκαν επτά νέα καταστήματα, ενώ ιδιαίτερη σημασία είχε και η μεταφορά του καταστήματος της Ερμού σε νέο σημείο στον ίδιο δρόμο. Η ανάπτυξη του brand δείχνει ότι ο όμιλος επενδύει επιθετικά στη Foot Locker. Η γρήγορη ανάπτυξη όμως έχει και κόστος. Γι’ αυτό και η κερδοφορία του κλάδου πιέστηκε από τα έξοδα επέκτασης του δικτύου Foot Locker, την αυξημένη προωθητική δραστηριότητα, τη διαχείριση αποθεμάτων και τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος. Το στοίχημα επομένως για τη Foot Locker είναι να μετατρέψει την αύξηση πωλήσεων και δικτύου σε μεγαλύτερη κερδοφορία όσο η επένδυση ωριμάζει.