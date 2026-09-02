«Σήμερα, βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών 10ετιών εξοφλώντας ένα χρέος της πολιτείας προς τους κατοίκους των όμορων δήμων και τους κατοίκους του λεκανοπεδίου. Έβλεπαν σε αδράνεια μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής. Θα γίνει ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο.

«Είναι ένα έργο, το οποίο δυστυχώς όπως και άλλα κρύβει στο παρελθόν τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας και αδιαφορίας. Στο τέλος η κυβέρνηση και η περιφέρεια μπόρεσαν με πολύ κόπο και προσπάθεια να το θέσουν επιτέλους σε τροχιά, οδηγώντας στην υπογραφή της σύμβασης», είπε ακόμη και διευκρίνισε ότι εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι 370 εκατομμυρίων ευρώ. «Θα διαμορφώσουμε ένα από τα πιο όμορφα και βιώσιμα πάρκα της Μεσογείου», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά την ταλαιπωρημένη σχέση της πρωτεύουσας με τη θάλασσα και την ακτογραμμή της. Η Αθήνα είχε γυρίσει την πλάτη στο μεγαλύτερο συγκριτικό της πλεονέκτημα. Αυτό αλλάζει και με τα έργα του Ελληνικού και τη μεταβίβαση του ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ στην Περιφέρεια για ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο.

Ένας νέος χάρτης για την Αττική με την ανάδειξη του Τατοΐου, στο νέο ΟΑΚΑ που μετατρέπεται σε χώρο άθλησης αναψυχής και πρασίνου, στον Σχοινιά, στη διπλή ανάπλαση Βοτανικού και Λεωφόρου Αλεξάνδρας και την ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας».

Όπως επεσήμανε, «οι πρωτοβουλίες τονώνουν την ανάπτυξη αλλά αποτελούν και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Πίσω από κάθε μεγάλο έργο στόχος είναι η καλύτερη καθημερινότητα. Αυτό σημαίνει πολιτική για τους πολλούς. Να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Με συστηματική δουλειά και επιμονή τις δυσκολίες τις ξεπεράσαμε. Τα έργα υποδομής δεν σταματούν ούτε θα υπάρξει επενδυτικό κενό στη χώρα. Για εμάς η επόμενη 4ετία πρέπει να συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας είναι τα έργα που παραδίδουμε».

«Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ίδιο θα συμβεί και με τα επόμενα κονδύλια», υπογράμμισε ακόμη και συνέχισε: «Θα ολοκληρώσουμε και το Flyover και θα το παραδώσουμε τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη. Θα τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα και γι’ αυτό το σημαντικό έργο και θα παραδώσουμε στους πολίτες όλης της Αττικής ένα έργο το οποίο θα αλλάξει τη ζωή τους σε συνέχεια του εμβληματικού “Σταύρος Νιάρχος”. Και αυτό το έργο θα είναι η συνέχειά του».

Χαρδαλιάς: Παίρνει σάρκα και οστά το μεγαλύτερο πάρκο της Μεσογείου

Στην ομιλία του, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έκανε λόγο για μια ιστορική ημέρα, σημειώνοντας πως ένας σχεδιασμός δεκαετιών μπαίνει πλέον οριστικά σε τροχιά υλοποίησης:

«Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Αττική μας. Δεν είναι απλώς μια ακόμη μέρα υπογραφών, αλλά η δικαίωση μιας εξαιρετικά επίπονης και δύσκολης προσπάθειας. Χρειάστηκε να κινηθούμε άμεσα, να επιμείνουμε και να ξεπεράσουμε εμπόδια. Ένα έργο που για περισσότερες από έξι δεκαετίες φάνταζε καταδικασμένο να μείνει στις προθέσεις και στα χαρτιά, σήμερα γίνεται οριστικά πράξη».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη συνολική αναγέννηση του παραλιακού μετώπου.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου και ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα της Ευρώπης. Με το “Αέναον” δεν αναβαθμίζεται μόνο η παραλία, αλλά όλο το Λεκανοπέδιο. Δημιουργεί μια δυναμική που θα λειτουργήσει ως “πράσινος πολλαπλασιαστής” σε κάθε γειτονιά της Αττικής, διευρύνοντας τις επιλογές αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού, ενώ παράλληλα θα προσελκύσει νέες επενδύσεις», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης.

Η στιγμή των υπογραφών της σύμβασης του έργου:

Δείτε φωτογραφίες:

Σημειώνεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ», ανοίγοντας οριστικά και αμετάκλητα τον δρόμο για την έναρξη υλοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική.

Το «ΑΕΝΑΟΝ» αποτελεί τη μεγάλη παρέμβαση ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, σε μια συνολική έκταση 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, με κεντρικό στοιχείο το πράσινο και στόχο την απόδοση ενός μεγάλου τμήματος του παραλιακού μετώπου στους πολίτες.

Ο σχεδιασμός προβλέπει χιλιάδες νέα δέντρα, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, καθώς και υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Πρόκειται για έναν ανοιχτό και πλήρως προσβάσιμο δημόσιο χώρο, με βασική φιλοσοφία την επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα και τη δημιουργία ενός νέου μητροπολιτικού τοπόσημου στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα εγκαίνια του 2029

Μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής προβλέπει συγκεκριμένα ορόσημα:

2 Σεπτεμβρίου 2026: υπογραφή της σύμβασης.

Νοέμβριος 2026: εγκατάσταση εργοταξίου.

Μέσα Δεκεμβρίου 2026: ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής.

Ιανουάριος 2027: έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Β΄ εξάμηνο 2029: ολοκλήρωση και εγκαίνια του «ΑΕΝΑΟΝ».

Το έργο έχει ενταχθεί από την Περιφερειακή Αρχή στον συνολικό σχεδιασμό των 350+1 έργων και παρεμβάσεων για τα οποία έχει δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες της Αττικής, με το «ΑΕΝΑΟΝ» να αποτελεί συμβολικά και ουσιαστικά το «+1», ως το εμβληματικό έργο του προγράμματος.