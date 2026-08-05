Για τις μεταναστευτικές ροές και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μίλησε το πρωί της Τετάρτης 5/8 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις φωτιές.

«Πρώτα απ’ όλα να πούμε για τις ανθρώπινες απώλειες, γιατί πάνω απ’ όλα είναι οι ανθρώπινες απώλειες και εδώ πέρα είχαμε πυροσβέστες που δώσαν τη μάχη πάνω στο καθήκον και οπωσδήποτε η στήριξη είναι στις οικογένειές τους και τα συλλυπητήρια. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι συνολικά σε όλη την Ευρώπη, αν δείτε και Γαλλία και Ισπανία, υπήρξαν μεγάλες πυρκαγιές, όπως υπήρξαν και στην Ελλάδα. Η προτεραιότητα πάντοτε είναι να προστατεύονται ανθρώπινες ζωές και παράλληλα να μπορεί ο μηχανισμός να λειτουργεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το να λέει κάποιος ότι ξαφνικά δεν μπορεί να υπάρχουν καθόλου πυρκαγιές και δεν θα υπάρξουν ποτέ πυρκαγιές, είναι κάτι ανεδαφικό. Όλο αυτό το διάστημα έγινε κατάσβεση και πολλών πυρκαγιών, χιλιάδων πυρκαγιών και η συγκεκριμένη πυρκαγιά οριοθετήθηκε.

Προφανώς θα γίνει η αποτίμηση συνολική, θα πάμε στο κομμάτι, άκουσα και τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο και σήμερα είναι και η σύσκεψη για να πάμε απευθείας στο μόνιμο μηχανισμό που έχουμε από το ’19 για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων και από κει και πέρα είναι ένα φαινόμενο που εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε», είπε στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Και στο κομμάτι της πρόληψης, σκεφτείτε ότι είναι οι πρώτες φορές που πια έχουμε και ηλεκτρονικά κατάλογο που φαίνεται ποια έχουν καθαριστεί οικόπεδα, υπάρχουν υποχρεώσεις πολιτών και δήμων να καθαριστούν. Από κει και πέρα, προφανώς, πρέπει να πετυχαίνεις το καλύτερο και κανείς δεν λέει ότι γίνονται όλα τέλεια, αλλά πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα των φαινομένων. Η πρόληψη και η καταστολή προσαρμόζονται στο φαινόμενο. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία και από κει και πέρα θα δούμε και το συνολικό αποτέλεσμα».

Τι είπε για τη Θέουτα και την προστασία των συνόρων

«Πρώτα απ’ όλα εμείς αυτή τη στιγμή και μέσα στο Συμβούλιο που εκπροσώπησα εγώ τη χώρα, δώσαμε τη στήριξη στην Ισπανία. Δεν είμαστε από τις χώρες που θέλουμε να ανοίξει η κουβέντα για το Σένγκεν, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι χώρες πρώτης υποδοχής είναι και οι πιο εκτεθειμένες χώρες. Αυτό που συνέβη στην Ισπανία μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Να θυμίσουμε ότι το ίδιο πήγαινε να γίνει στη χώρα μας το 2020 στον Έβρο, όπου καταφέραμε εκεί πέρα και κρατήσαμε τον Έβρο, αλλά το μοτίβο ήταν το ίδιο. Δεκάδες χιλιάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί να περάσουν. Από κει και πέρα τώρα, αυτό το οποίο πρότεινε και με άρθρο του στο Politico, και εμείς το έχουμε κάνει πράξη ως χώρα, ο πρωθυπουργός το πρότεινε και το προτείναμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το κάναμε πράξη στον Έβρο όπου σφραγίσαμε τα σύνορα, το κάναμε πράξη πέρυσι που κάναμε αναστολή ασύλου όταν είχαμε φαινόμενα ότι από τη Λιβύη γινόταν μια εργαλειοποίηση με χιλιάδες κόσμο να έχει έρθει σε ένα σαββατοκύριακο. Είχαν έρθει γύρω στα 3.000 άτομα όταν πήραμε την απόφαση αναστολής ασύλου, που σήμαινε ότι δεν εξετάζαμε άσυλο και επιστρέφαμε, μπήκανε 3.000 ένα σαββατοκύριακο και μπήκανε μετά 3.000 σε τρεις μήνες. Άρα είχε αποδώσει το μέτρο. Αυτό το οποίο προτείναμε, που λίγο πολύ κάνει και η Ισπανία. Η Ισπανία είναι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση.

Αν ήθελε να λειτουργήσει βάσει του συμφώνου, οι 72.000 που μπήκανε, ξέρετε τι έπρεπε να κάνει; Να πάρει από τον καθένα το άσυλο και να το εξετάσει. Θα είχε καταρρεύσει η Ευρώπη. Πολύ σωστά και η Ισπανία, στην πραγματικότητα στα όρια του διεθνούς δικαίου, επιστρέφει αυτούς που μπήκανε ως εισβολή άμεσα πίσω. Ο υπουργός της Ισπανίας μας ενημέρωσε ότι έχουν επιστραφεί περίπου τα πάνω από τα 4/5. Άρα βλέπουμε ότι σε ακραίες καταστάσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη», σημείωσε ο αρμόδιος υπουργός αναφερόμενος στα όσα συμβαίνουν στη Θεούτα.

«Τι λέμε εμείς λοιπόν; Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, για σεβασμό των δικαιωμάτων, για δευτεροβάθμιο άσυλο, για νομική καθοδήγηση, είναι όταν έχουμε συνήθεις μεταναστευτικές ροές. Άμα δούμε μια εμφανή εργαλειοποίηση από μία χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολές όπου χρειάζεται το άσυλο για να γίνονται άμεσες επιστροφές» επεσήμανε.

Υπάρχει κάποιο κενό στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, δηλαδή στον τρόπο διαχείρισης από την πλευρά της Ευρώπης;

Όπως τόνισε ο υπουργός, «Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα η Ευρώπη έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο γιατί έχει έρθει και στις ελληνικές θέσεις. Και το σύμφωνο μετανάστευσης και ο κανονισμός επιστροφών και του χρόνου με το καλό, ο στόχος είναι τα πέντε κράτη, εμείς, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Δανία, να έχουμε κέντρο κράτησης εκτός της Ευρώπης, στην Αφρική, και αυτό μπορεί να συμπέσει και με την ελληνική προεδρία, δείχνει ότι η Ευρώπη πια πάει σε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Και έχει αποτελέσματα. Χθες μας είπε ο επίτροπος ότι το πρώτο εξάμηνο στην Ευρώπη μπήκανε γύρω στα 50.000 άτομα συνολικά από όλες τις πύλες εισόδου.

Φανταστείτε ότι εμείς και η Ιταλία είμαστε οι βασικές πύλες εισόδου. Επί λέξει λέω του Magnus Brunner, του επιτρόπου, τα λόγια: 50.000 έμπαιναν το 2015 σε μία βδομάδα στα ελληνικά νησιά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η Ευρώπη έχει κάνει μια σημαντική πρόοδο. Πού εντοπίζεται όμως το κενό; Και εμείς το λέμε αυτό το κενό. Ότι πράγματι, εάν οι μεταναστευτικές ροές όπως είναι τώρα είναι χαμηλές σχετικά σε όλη την Ευρώπη, το σύμφωνο μετανάστευσης και ο κανονισμός επιστροφών μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν είναι όμως προετοιμασμένη η Ευρώπη στην έκτακτη συνθήκη όπως έγινε στη Θέουτα και μπορεί να συμβεί σε κάθε πύλη εισόδου. Εκεί λοιπόν θα πρέπει στη ζυγαριά μεταξύ θεωρητικών δικαιωμάτων αυτών που εισβάλλουν και δικαιωμάτων προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών να επικρατούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών».

Βλέπουμε χώρες που δεν είναι πύλη εισόδου να κρατούν μια διαφορετική στάση. Αυτό τον προβληματίζει;

«Ναι, αυτός είναι ο βασικός προβληματισμός στην Ευρώπη. Ότι πάντοτε η Ευρώπη συνήθως είχε δύο στρατόπεδα. Είχε το Med 5 που λέμε, τις χώρες εισόδου, Μάλτα, Κύπρος και κυρίως Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, γιατί η Μάλτα, Κύπρος δεν τις βάζουμε στην πρώτη γραμμή παρόλο που είναι, γιατί επειδή είναι νησιά δεν επιλέγονται πολλές φορές, επιλέγονται οι χώρες που έχουνε και χερσαία σύνορα με την Ευρώπη για να έχουμε δευτερογενείς ροές, και οι χώρες του Βορρά που θεωρούσαν ότι οι χώρες του Νότου θα πρέπει να κάνουν καλύτερα τις δουλειές τους.

Επήλθε μια ισορροπία με το σύμφωνο. Από τη μια πλευρά οι χώρες του Νότου είπαν ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας στη φύλαξη, που την κάνουμε, και στον έλεγχο, και αντιστοίχως οι χώρες του Βορρά θα δίνουν αλληλεγγύη. Τι φαίνεται όμως τώρα; Εμείς με την ισπανική πολιτική, λόγου χάρη, διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι αυτό που έγινε στη Θέουτα οφείλεται και σε μια λανθασμένη πολιτική του Σάντσεθ. Όταν πριν τρεις μήνες πήρε μια απόφαση να νομιμοποιεί με λίγους μήνες παραμονής στο ισπανικό έδαφος παράνομους μετανάστες, και οι ίδιες οι αιτήσεις που έχει η Ισπανία είναι 1.200.000 – προσέξτε, 1.200.000 παράνομοι μετανάστες να νομιμοποιηθούν – είναι προφανές ότι το μήνυμα το οποίο δίνεις, είτε σε εξαθλιωμένους ανθρώπους είτε σε κυκλώματα είτε σε ανθρώπους που δεν είναι εξαθλιωμένοι αλλά θέλουν να είναι στην Ευρώπη, είναι “παιδιά, η Ισπανία νομιμοποιεί κόσμο”. Αυτές οι πολιτικές, και το είπαμε, είναι μαγνήτης. Όπως και η απόφαση του ισπανικού δικαστηρίου, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε τις αποφάσεις. Ξέρετε τι είπε το ισπανικό δικαστήριο; Ότι ενώ με το σύμφωνο πρέπει να τους κρατάμε στα σύνορα, και αυτό είναι ένα αποτρεπτικό μέσο, γιατί ένας που θα μπει παράνομα, άμα τον πας κοντά στα σύνορα για να φύγει στην Ευρώπη, προτιμά όσο τον κρατάς στα σύνορα και εξετάζεις το άσυλό του, είναι αποτρεπτικό γιατί ξέρει ότι θα τον επιστρέψεις. Και έρχεται ένα ισπανικό δικαστήριο και λέει ότι λόγω συνωστισμού θα τους πάτε στην ενδοχώρα. Τα κυκλώματα αντιστοίχως, και με πραγματικά γεγονότα τη νομιμοποίηση αλλά και με fake news καθημερινά, έχουμε fake news να ξέρετε. Λένε, δηλαδή οι ίδιοι εδώ πέρα, τα κυκλώματα προσπαθούν να δώσουν μηνύματα στον κόσμο ότι είναι ανοιχτές οι πύλες της Ευρώπης. Όταν λοιπόν η πολιτική σου το κάνει πράξη, αυτό έχει αποτελέσματα. Εμείς ακολουθούμε μια άλλη πολιτική», είπε χαρακτηριστικά.

Τι θα κάνουμε αν δεχτούμε ξαφνικά ένα τέτοιο κύμα σε κάποιο νησί;

«Πριν πάμε το πρώτο είναι οι συνήθεις ροές, να το αντιμετωπίσουμε κι αυτό. Ότι θέλουμε να έχουμε μειωμένες ροές. Πώς πιστεύουμε ότι έχουμε μειωμένες ροές και το βλέπουμε με στοιχεία; Εφαρμόζοντας μια πολιτική αποτροπής, δηλαδή ότι τα σύνορα φυλάσσονται. Δεύτερο σημείο, γιατί ό,τι αποτροπή και να κάνεις στη θάλασσα, προφανώς θα υπάρξουν και ροές. Θες να έχεις συνεργασίες με τις τρίτες χώρες. Τουρκία. Αυτή τη στιγμή με την Τουρκία στο κομμάτι της συνεργασίας στο μεταναστευτικό είμαστε στην καλύτερη δυνατή φάση και οι ροές από την Τουρκία είναι σχεδόν μηδαμινές για δεδομένα Τουρκίας.

Δηλαδή όλο το εξάμηνο ήτανε κάτω από 4.000. Είδαμε με τη Λιβύη, που είναι βασική πύλη εισόδου, προσπαθήσαμε και αναπτύξαμε μια συνεργασία, γιατί στη Λιβύη συνέβαιναν δύο πράγματα και συμβαίνουν. Αφενός, προφανώς δεν είναι ένα οργανωμένο κράτος αλλά έχει πολλά κενά, προφανώς όμως υπάρχουν και σημεία χαρακτηριστικά εργαλειοποίησης. Και δύο κυβερνήσεις, και εμείς, προσέξτε, μιλάμε με την κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι ροές στην Ελλάδα έρχονται από την ανατολική πλευρά, δεν είναι από τη δυτική. Είδαμε τον Ιούλιο όμως, που είχαμε μια συνεργασία, ότι τους προμηθεύσαμε και κάποια μέσα που χρειαζόντουσαν γιατί δήλωναν μια αδυναμία να ελέγξουν τα σύνορά τους, ότι μπήκανε τα μέσα της Frontex πιο κοντά στις λιβυκές ακτές για να ενημερώνουμε άμεσα, από 3.500 ροές που είχαμε πέρυσι τον Ιούλιο, πέσαμε στις 1.400» εξήγησε ο Θάνος Πλεύρης.

«Το πρώτο επτάμηνο είχαμε 35% μείωση στις ροές, όταν λόγου χάρη η Ισπανία είχε αύξηση, είναι θέματα πολιτικών, και είχαμε και 40% αύξηση στις αναγκαστικές επιστροφές. Όταν ψηφίσαμε το νόμο που υποχρεωτικά κάποιος που είναι παράνομα μπαίνει φυλακή και για να αποφύγει τη φυλακή πρέπει να γυρίσει, μας είπαν ότι παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.400 περιπτώσεις, που είτε καταδικάστηκαν είτε εξέτισαν ποινή για μικρά αδικήματα και οι ίδιοι έχουν επιλέξει να επιστρέψουν, εκ των οποίων στους 950 έχει υλοποιηθεί η επιστροφή και υλοποιείται και στους άλλους» είπε.

«Πού είναι η χώρα λοιπόν εκτεθειμένη θεωρητικά; Τον Έβρο τον σφραγίσαμε, άρα πιστεύουμε ότι οτιδήποτε και να γίνει στον Έβρο, προφανώς θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε όπως το ’20, ή είσαι στα θαλάσσια σύνορά σου εάν αύριο το πρωί εμφανίζονταν και έφευγαν βάρκες αυτομάτως. Εκεί λοιπόν, επειδή έχουμε εντοπίσει αυτό το κενό της Ευρώπης, ο πρωθυπουργός έρχεται και προτείνει: πέρα από τη φύλαξη των συνόρων, που είναι το νούμερο ένα πράγμα, θα πρέπει να ακολουθεί το μοντέλο που είδαμε και τώρα εκεί στην Ισπανία. Όποιος μπαίνει, καμία εξέταση ασύλου αν βρεθούμε σε αυτές τις συνθήκες, τον μαζεύεις και κάνεις άμεση επιστροφή πίσω» δήλωσε κλείνοντας.