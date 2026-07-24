Η αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος συνεχίζεται, με τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, να ξεκαθαρίζει τη θέση του κόμματός του και να ασκεί παράλληλα κριτική στις τοποθετήσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά αντιτίθεται τόσο στη δημιουργία μη κρατικών ΑΕΙ όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου 16, τονίζοντας ότι η στάση αυτή δεν συνδέεται με επιμέρους κομματικές αντιπαραθέσεις.

«Δεν είναι ζήτημα Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ ή Νέας Αριστεράς. Έχει έρθει στην Ολομέλεια η πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια πρόταση που, κατά τη δική μας άποψη, κινείται σε μια αυταρχική κατεύθυνση. Υποχώρηση στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων, υποχώρηση σε μια σειρά από κομβικά ζητήματα που αφορούν τον πλουραλισμό της Δημοκρατίας. Είμαστε ενάντια στην πρόταση αναθεώρησης και του άρθρου 16», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίθεση στον νόμο Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς επανέλαβε ότι το κόμμα του διαφωνεί με το νομοθετικό πλαίσιο που εισήγαγε η κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον είχε τη δυνατότητα, θα προχωρούσε στην κατάργησή του. Για να τεκμηριώσει τη θέση του, επικαλέστηκε την υπόθεση της Νομικής Σχολής της Πάτρας.

«Τον νόμο Πιερρακάκη θα τον ξηλώναμε, πρέπει να καταργηθεί και θα σας δώσω ένα παράδειγμα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το 2019 είχε δρομολογηθεί η ίδρυση της Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Το επιχείρημα τότε της ΝΔ ήταν ότι δεν έπρεπε να ανοίξει γιατί θα υπήρχε υπερπροσφορά και μία από τις πρώτες κινήσεις το 2019 της κυρίας Κεραμέως στο υπουργείο Παιδείας, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν η κατάργηση της Νομικής Σχολής. Τι κάνει μετά η κυβέρνηση με τον νόμο του κυρίου Πιερρακάκη; Αφήνει να ιδρυθούν μια σειρά από ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικές νομικές σχολές, μέσα από τις οποίες θα βγουν περισσότεροι απόφοιτοι. Άρα είναι άκυρο το αρχικό επιχείρημα».

Τα πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα

Σχολιάζοντας τη θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία έχει δηλώσει ότι δεν θα προχωρούσε στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη ακόμη και αν αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη στάση δημιουργεί αντιφάσεις.

«Το πρόβλημα με το κόμμα Τσίπρα δεν είναι ότι είναι ούτε πολύ δεξιό ούτε πολύ αριστερό. Ταυτόχρονα θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά, σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του και να γίνει αρεστό σε όλες τις πλευρές, και για εμένα αυτό είναι το χειρότερο. Από τη μία λένε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, για να τα έχουμε καλά με το παρελθόν και τη συνείδησή μας, και την ίδια στιγμή λένε όχι στην κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη. Βγάζουν δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο».