Σφοδρή τηλεοπτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, Όμηρο Τσάπαλο, και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, με τη συζήτηση για τη διαφθορά, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολιτικές ευθύνες να εκτρέπεται σε έντονη σύγκρουση. Οι συνεχείς διακοπές, οι εκατέρωθεν αιχμές και οι επανειλημμένες παρεμβάσεις των παρουσιαστών δεν στάθηκαν αρκετές για να πέσουν οι τόνοι, με αποτέλεσμα η εκπομπή να οδηγηθεί τελικά σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/7) στον «αέρα» του Action24, όπου οι δύο εκπρόσωποι διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τη διαφθορά, τις προανακριτικές επιτροπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αγροτικές επιδοτήσεις, τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τον νόμο Κατρούγκαλου, με την αντιπαράθεση να ξεφεύγει γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά του κ. Τσάπαλου στη διαφθορά, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διαφάνεια, επισημαίνοντας παράλληλα πως πρέπει να αφεθεί η Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της και να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Όπως ανέφερε, «Καταρχάς, στο πρώτο σκέλος, περί της διαφθοράς. Εγώ δεν είμαι υπερασπιστής της διαφθοράς, το αντίθετο. Θέλω διαφάνεια παντού. Αυτό θέλει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Λέει, όμως, κάτι απλό: Αφήστε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και, όσο την κάνει, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Τελεία και παύλα. Και δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, σε περιπτώσεις μεγάλης διαφθοράς, ότι ήταν διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος».

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Όλγας Μαρκογιαννάκη, η οποία τον κατηγόρησε ότι η κυβέρνηση καλύπτει τα στελέχη της, λέγοντας: «Έχετε αποδείξει, κύριε Τσάπαλε, ότι προστατεύετε τους υπουργούς σας. Έχετε απορρίψει προανακριτικές για τον κύριο Βορίδη…». Ο κ. Τσάπαλος επιχείρησε να συνεχίσει την τοποθέτησή του, απαντώντας «Δύο στα δύο. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω», με την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να ανταπαντά: «Σας σεβάστηκα πριν, δεν με σεβαστήκατε, οπότε τώρα θα απαντήσετε για τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αυγενάκη».

Οι συνεχείς διακοπές ανάγκασαν τον δημοσιογράφο Γιώργο Ελευθερόγλου να παρέμβει, ζητώντας από την κ. Μαρκογιαννάκη να σταματήσει να διακόπτει τη συζήτηση, λέγοντας: «Κυρία Μαρκογιαννάκη, μην συνεχίζετε».

Παίρνοντας ξανά τον λόγο, ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε δύσκολες αποφάσεις για να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Πήραμε τη γενναία απόφαση αυτό το απόστημα του βαθιού κράτους, που ήταν στις αγροτικές επιδοτήσεις, να έρθουμε να το σπάσουμε. Εσείς το γιγαντώσατε. Οι δικοί σας πρόεδροι είναι υπό διερεύνηση. Ένα δισ. πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η ένταση δεν αποκλιμακώθηκε ούτε τότε, με τον παρουσιαστή να επιχειρεί εκ νέου να επιβάλει κανόνες στη συζήτηση, τονίζοντας: «Εάν θέλετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα το κάνουμε με τους όρους που βάζω εγώ και η Αμαλία». Η κ. Μαρκογιαννάκη, από την πλευρά της, εξέφρασε παράπονα για τη στάση των συντονιστών της εκπομπής, λέγοντας: «Όπως προστατεύετε τον κύριο Τσάπαλο, θα έπρεπε να προστατεύσετε και εμένα πριν».

Στη συνέχεια ο κ. Τσάπαλος επιχείρησε να περάσει στο δεύτερο μέρος της απάντησής του, ωστόσο η κ. Μαρκογιαννάκη συνέχισε να τον διακόπτει, σχολιάζοντας: «Μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως με διέκοπτε…». Εκείνος επέμεινε και ανέφερε: «Για να πάω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης και στις προεκλογικές δεσμεύσεις. Το 2019 και το 2023, για κάποιο λόγο, μας ψήφισε ο ελληνικός λαός και όχι άλλα κόμματα που έταζαν λαγούς με πετραχήλια».

Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε αμέσως μετά στον νόμο Κατρούγκαλου, με την κ. Μαρκογιαννάκη να ρωτά επανειλημμένα: «Πόσο κόστισε ο νόμος Κατρούγκαλου;» και στη συνέχεια «Πόσο κόστισε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου;». Ο κ. Τσάπαλος απάντησε αρχικά «Τρία στα τρία, κυρία Μαρκογιαννάκη. Δεν πειράζει» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα μιλάω πάνω από τις διακοπές σας, ό,τι και να κάνετε».

Με την κατάσταση να έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο, ο Γιώργος Ελευθερόγλου παρενέβη για ακόμη μία φορά, λέγοντας: «Κυρία Μαρκογιαννάκη, θα το σταματήσετε αυτό το πράγμα;». Εκείνη επέμεινε επαναλαμβάνοντας «Πόσο κόστισε;», με τον παρουσιαστή να βάζει τέλος στη συζήτηση ανακοινώνοντας: «Με ακούτε; Πάμε σε ένα break, εάν είναι εύκολο».