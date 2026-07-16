Αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης Beast του Newsbeast, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, επικαλείται με ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, επιλέγοντας να σχολιάσει τις έντονες διεργασίες στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και τις κινήσεις βουλευτών ενόψει των πολιτικών εξελίξεων.

Ο Παύλος Πολάκης όχι μόνο αναπαρήγαγε το σχετικό απόσπασμα, αλλά υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που περιέχει «είναι αλήθεια», εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Μάλιστα, τους καλεί δημόσια να παραιτηθούν από τις βουλευτικές τους έδρες, υποστηρίζοντας ότι στηρίζουν την ΕΛΑΣ και αφήνοντας αιχμές ότι δεν το πράττουν επειδή τις έδρες τους θα καταλάβουν πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα στηρίξουν τον ίδιο.

Η ανάρτηση του βουλευτή έρχεται λίγα 24ωρα μετά τη δημοσίευση της στήλης Beast, στην οποία γινόταν λόγος για συνάντηση δώδεκα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και για συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο ομαδικής ανεξαρτητοποίησής τους, καθώς και για προβληματισμό δύο εξ αυτών σχετικά με το αν θα έπρεπε να παραιτηθούν από τις έδρες τους.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Χάρη Μαμουλάκη αφού διαλέγεις να στηρίξεις την ΕΛΑΣ, γιατί δεν παραιτείσαι; Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα σου ο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα;

Ανδρέα Παναγιωτόπουλε γιατί δεν κάνεις και συ το ίδιο; Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Κυριακόπουλος ο Γιώργος;

Σταματώ εδώ, γιατί αυτά τα ρεπορτάζ όπως στις φωτο 1-2 ΔΥΣΤΥΧΩΣ είναι αλήθεια!!!

Είναι σαφές πως “κάποιοι” ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει και θα δυναμώσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!!».

Τι ανέφερε η στήλη Beast

Στο συγκεκριμένο δημοσίευμα του Newsbeast αναφέρθηκαν τα εξής:

Η μάζωξη που δεν έγινε στης Τσαπανίδου και η απόφαση για ομαδική ανεξαρτητοποίηση

Όλα του ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα και τα παρασκήνια ακόμα δυσκολότερα τον τελευταίο καιρό για εμάς που κάνουμε ρεπορτάζ. Η στήλη σήμερα θα σας αποκαλύψει τις διεργασίες που κάνουν οι εναπομείναντες βουλευτές της Κουμουνδούρου και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτούς που πλέον ξεκάθαρα αποχαιρετούν το παλιό τους «σπίτι» και βάζουν πλώρη για τη Λεωφόρο Αμαλίας, εκεί όπου χτίζεται το νέο πολιτικό εγχείρημα. Γνωρίζω ότι χθες το βράδυ σε κεντρικό γραφείο των Αθηνών, το οποίο δεν θέλω να σας αποκαλύψω γιατί το υποσχέθηκα, συναντήθηκαν πρακτικά, κρατήστε το πρακτικά, δώδεκα βουλευτές που πρόκειται να ανεξαρτητοποιηθούν. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε μάζωξη στο σπίτι της Πόπης Τσαπανίδου, όμως επιλέχθηκε άλλος χώρος. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε η ανεξαρτητοποίηση και των δώδεκα, αν και οι δύο φλέρταραν με την παραίτηση, αλλά επικράτησε η φωνή που έλεγε ότι δεν θα παραδώσουμε τις έδρες μας στους ανθρώπους του Παύλου Πολάκη, που ήταν και κοινή συνισταμένη που κλείδωσε την απόφαση για ομαδική ανεξαρτητοποίηση. Πότε θα βγει, λοιπόν, ο «λευκός καπνός» των επίσημων ανακοινώσεων; Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ οι ανεξαρτητοποιήσεις θα έχουν γίνει και θα σκάσουν σαν βόμβα στην Κουμουνδούρου.