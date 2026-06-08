«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό» ήταν τα πρώτα λόγια της Ράνιας Θρασκιά, που το πρωί της Δευτέρας 8/6 επεσήμανε ότι το κόμμα έχει έτοιμο το δικό του σχέδιο κυβερνησιμότητας.

Η Ράνια Θρασκιά υποστήριξε την ενότητα και τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναφερόμενη στη δημοσκοπική πτώση του κόμματος, δήλωσε πως αυτή οφείλεται σε αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό, η οποία αποδίδεται σε συγκυριακούς παράγοντες και την παροδική ελκυστικότητα νέων σχηματισμών.

«Σίγουρα υπάρχει μια αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Το θέμα των δημοσκοπήσεων είναι συγκυριακό και είναι και αναμενόμενο. Όταν κάτι πολυδιαφημίζεται τόσο καιρό, είναι σαν ένα εστιατόριο, ή δύο εστιατόρια εν προκειμένω, να τα διαφημίζεις πάρα πολύ καιρό. Θα δοκιμάσουν όλοι για λίγο. Στο τέλος όμως, θα πάνε οι άνθρωποι σε αυτό που εμπιστεύονται», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Πολιτικά, αυτή τη στιγμή, πράγματι υπάρχει ένα δίλημμα. Και δεν είναι “σταθερότητα ή χάος”, αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι το χάος που εκπροσωπεί εκείνος, με ό,τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών, για την ακρίβεια, για όλα αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τεράστια ανασφάλεια ως πολίτες. Και γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο», σημείωσε.

«Γιατί οι δημοσκοπήσεις έχουν κι άλλα χαρακτηριστικά: ότι σχεδόν το 70% των πολιτών, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, θέλουν την αλλαγή. Το διακύβευμα είναι ποιος μπορεί να τη φέρει αυτή την αλλαγή. Νομίζω ότι είναι τελείως σαφές και όσο θα κατακάθεται ο κουρνιαχτός της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και είναι έντονη πραγματικά, όταν φτάνουμε στην ουσία και όσο φτάνουμε στην ουσία, θα προκύπτουν πολύ συγκεκριμένα δεδομένα», διαμήνυσε η Ράνια Θρασκιά.

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο»

«Ποιο κόμμα όλο αυτό το διάστημα κάνει μία σοβαρή θεσμική αντιπολίτευση, αναδεικνύοντας όλα τα μεγάλα ζητήματα; Και τη φθορά, και τα σκάνδαλα, δεν μιλάω μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μιλάω για το Predator, για όλα αυτά που αφήσανε ανεξέλεγκτα να κάνουν οι τράπεζες, οι δανειολήπτες και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, και φυσικά την ακρίβεια, για την οποία ο πρωθυπουργός περιορίζεται να μας λέει, τι; Ότι ‘λυπάται’. Συμπάσχουμε με τον πρωθυπουργό, με τη διαφορά όμως ότι εμείς κατανοούμε και τι είναι αυτό, κατανοούμε τι είναι το ενοίκιο που έχει ανεβεί 50% και τι είναι αυτά τα ασφυκτικά έξοδα στην υγεία και την παιδεία», σημείωσε.

Όπως ανέφερε η ίδια, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο κυβερνησιμότητας, το οποίο περιλαμβάνει λύσεις για το στεγαστικό, το δημογραφικό, την ακρίβεια, την υγεία και την ψυχική υγεία.

Κλείνοντας, η Ράνια Θρασκιά ανέφερε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, καθώς αυτό συσπειρώνει τη βάση της, ενώ τόνισε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αδιαπραγμάτευτο και μετεκλογικά θα συνεργαστούν με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμα του κόμματος.