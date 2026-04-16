Συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οι προσελεύσεις στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκαν σήμερα, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο σύμβουλος επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος, η δημοσιογράφος Μάρα Ζαχαρέα.

