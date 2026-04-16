Μία δύσκολη μάχη δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ύστερα από επείγουσα επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου του έγινε σειρά διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων. Διαπιστώθηκε ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και στη συνέχεια έγινε εμβολισμός προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Το μεσημέρι χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία εμβολισμού του αγγείου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Ο υφυπουργός παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, ενώ οι γιατροί θα προχωρήσουν σε σειρά κλινικών εξετάσεων για να αξιολογήσουν τυχόν επιπτώσεις σε βασικές λειτουργίες, ενώ θεωρούν ότι είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας του οι επόμενες 48 ώρες.

«Ο Γιώργος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχε μία πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη που στο εγκεφαλικό ο χρόνος είναι κρίσιμος. Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, το οποίο είναι αισιόδοξο νέο, έχει σταθεροποιηθεί. Δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μια μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός», ανέφερε σε δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πήγε το ΕΚΑΒ αμέσως. Για το εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει πολύ. Αν όλα γίνουν εντός μίας ώρας μπορεί να προλάβεις σχεδόν όλες τις βλάβες», συμπλήρωσε.

Ο ένας εκ των δύο γιατρών που χειρούργησαν τον Γιώργο Μυλωνάκη δήλωσε, από την πλευρά του, ότι είναι κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες για την πορεία της υγείας του. Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, επεμβατικός νευροακτινολόγος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως «θα έχουμε 10 μέρες αγωνίας», εξηγώντας ότι «αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε να μην σπάσει ξανά κάποιο ανεύρυσμα».

«Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως. Τώρα περιμένουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια, αρνούμενος να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, λόγω του προσωπικού απορρήτου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο το πρωί αλλά και το βράδυ για να ενημερωθεί για την κατάσταση του στενού συνεργάτη του, ο οποίος υπηρετεί ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ από τον Ιούνιο του 2024.