Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε χθες κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Για την πορεία της υγείας του υφυπουργού, μίλησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο γιατρός που χερούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη.

«Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία, χρονικά, ορίζονται στην 6η-7η ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο».

«Έπαιξε ρόλο η γρήγορη διακομιδή, μέσα στο πρώτο 48ωρο είναι καλό να αντιμετωπίζεται ένα ανεύρυσμα, όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία», εξήγησε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, όπως ξεκαθάρισε «θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία είναι κάτι που πρέπει να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ βασικό πώς θα αντιδράσει ο εγκέφαλος στο αίμα που έχει βγει από τις αρτηρίες».

«Η επέμβαση κράτησε μισή ώρα, τρία τέταρτα. Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Αυτό βοηθάει και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία».

Τέλος, ερωτηθείς για την εικόνα του Γιώργου Μυλωνάκη όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ο γιατρός είπε ότι «είχε μια νευρολογική εικόνα που συνάδει με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο» τονίζοντας ότι «είναι πολύ καλύτερο να μείνει κάποιος διασωληνωμένος ως προστασία του εγκεφάλου του».