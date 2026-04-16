Συνεχίζονται οι δύσκολες ώρες για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος συμπληρώνει ένα 24ωρο διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από επείγουσα επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου.

«Σκοπός με το χειρουργείο ήταν να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος. Το δεύτερο είναι να ξεπεράσει ο ασθενής την υπάρχουσα αιμορραγία», είπε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο γιατρός που χερούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη.

Ο ίδιος, σε δηλώσεις που έκανε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία, χρονικά, ορίζονται στην 6η-7η ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο».

«Έπαιξε ρόλο η γρήγορη διακομιδή, μέσα στο πρώτο 48ωρο είναι καλό να αντιμετωπίζεται ένα ανεύρυσμα, όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία», εξήγησε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης.

Στη συνέχεια, όπως ξεκαθάρισε «θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία είναι κάτι που πρέπει να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ βασικό πώς θα αντιδράσει ο εγκέφαλος στο αίμα που έχει βγει από τις αρτηρίες».

«Η επέμβαση κράτησε μισή ώρα, τρία τέταρτα. Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Αυτό βοηθάει και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία».

Τέλος, ερωτηθείς για την εικόνα του Γιώργου Μυλωνάκη όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ο γιατρός είπε ότι «είχε μια νευρολογική εικόνα που συνάδει με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο» τονίζοντας ότι «είναι πολύ καλύτερο να μείνει κάποιος διασωληνωμένος ως προστασία του εγκεφάλου του».

Γεωργιάδης, Θεμιστοκλέους, Αγαπηδάκη και άλλα στελέχη στο νοσοκομείο

Δεύτερη ημέρα αγωνίας εκτυλίσσεται για τον Γιώργο Μυλωνάκη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά. Από νωρίς το πρωί, στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο νοσοκομείο, εκφράζοντας τη στήριξή τους.

Το «παρών» έδωσαν -μεταξύ άλλων- οι Άδωνις Γεωργιάδης, Μάριος Θεμιστοκλέους, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Σταύρος Καλαφάτης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πορεία της υγείας του και συνομίλησαν με το ιατρικό προσωπικό.