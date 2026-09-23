Από τα πρώτα κιόλας επεισόδια του «GNTM 7» οι οντισιόν έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν διαγωνιζόμενους που ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους.

Ένας από αυτούς ήταν ο Στόγιαν, ο οποίος κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον των κριτών όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με την ιδιαίτερη επαγγελματική του ζωή. Ο νεαρός αποκάλυψε πως εργάζεται τόσο στην οικοδομή όσο και σε γραφείο τελετών.

Στο επεισόδιο της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, όταν βρέθηκε απέναντι από την κριτική επιτροπή, οι κριτές σχολίασαν το έντονο μαύρισμά του. Τότε ο Στόγιαν αποκάλυψε τη δουλειά που κάνει και προκάλεσε έκπληξη με την απάντησή του.

Όταν τον ρώτησαν για τον ρόλο του στο γραφείο τελετών, εκείνος εξήγησε: «Σκάβω. Δεν ασχολούμαι με τον νεκρό, αλλά με την τρύπα. Aνοίγω τον λάκκο. Μου παίρνει τρεις-τέσσερις ώρες να σκάψω έναν λάκκο. Είναι 1,60-1,70, ανάλογα το χώμα. Μπαίνω και μου φτάνει στο στήθος».

Παρότι εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές με μεγάλη σιγουριά, η συνέχεια δεν ήταν όπως την περίμενε. Μετά από πέντε αρνητικές ψήφους, ο Στόγιαν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο φετινό «GNTM 7». Ωστόσο, έφυγε χαμογελαστός και αποφασισμένος να επιστρέψει πιο έτοιμος στο μέλλον. «Του χρόνου θα είμαι πάλι εδώ πιο προετοιμασμένος», δήλωσε μετά την αποχώρησή του.