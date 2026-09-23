Έντονα συγκινημένη εμφανίστηκε στο «GNTM 7» η 20χρονη Σταυρούλα, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μετά και από μια συζήτηση με τη Μπέττυ Μαγγίρα σχετικά με την κατηγορία «light plus size».

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η νεαρή διαγωνιζόμενη κλήθηκε να ποζάρει μπροστά στους κριτές, με στόχο να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του διαγωνισμού μόδας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Μπέττυ Μαγγίρα θέλησε να συζητήσει μαζί της για το αν θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία «light plus size», με τη Σταυρούλα να απαντά πως αισθάνεται ότι έχει καμπύλες και πως είναι juicy.

Όταν η 20χρονη απομακρύνθηκε για να αλλάξει και να εμφανιστεί με μαγιό, η Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε με τους υπόλοιπους κριτές για την αντίδρασή της στο συγκεκριμένο σχόλιο. «Όταν της είπα ότι είναι light plus size σοκαρίστηκε λίγο, μήπως δεν θεωρεί τον εαυτό της light plus size. Δεν είναι κακό, μην το παίρνουμε στραβά όλο αυτό».

Στη συνέχεια, η Σταυρούλα παρουσίασε τη δοκιμασία της με μαγιό και οι κριτές αποφάσισαν να της δώσουν την ευκαιρία να συνεχίσει στον διαγωνισμό. Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στα θετικά στοιχεία της εμφάνισής της, επισημαίνοντας παράλληλα πως οι αναλογίες της δεν εντάσσονται εύκολα σε ένα συγκεκριμένο fashion size. Η ίδια, μιλώντας για τη σχέση της με το σώμα της, αποκάλυψε πως το προηγούμενο καλοκαίρι είχε χάσει βάρος, όταν βρισκόταν στην Τουρκία. Όπως εξήγησε, εκείνη η περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια, καθώς βρισκόταν μακριά από την οικογένειά της αλλά και από τον σύντροφό της.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, αποφάσισε να επικεντρωθεί περισσότερο στην ψυχική και σωματική της υγεία, αντί να συνεχίσει να πιέζει τον εαυτό της για την εξωτερική της εικόνα. «Κοίτα να γίνεις πρώτα καλά και στην ψυχή σου και στο σώμα σου και μετά θα το ξαναφτιάξεις», είπε πως ήταν η σκέψη που τη βοήθησε να προχωρήσει.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξομολόγησης, η Σταυρούλα λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα προσπάθησε αμέσως να τη στηρίξει και να της δώσει θάρρος. «Μην κλαις, δεν υπάρχει λόγος να κλαις. Είσαι αυτή που είσαι και θα καταφέρεις ό,τι γουστάρεις εσύ. Δεν θα κλαις, ούτε θα δικαιλογείσαι. Σε θέλω δυνατή».

Η διαγωνιζόμενη παραδέχθηκε πως ούτε η ίδια περίμενε ότι θα αντιδρούσε τόσο έντονα συναισθηματικά, εξηγώντας ότι λειτουργεί αυθόρμητα και εκφράζει ανοιχτά όσα νιώθει. «Δεν ξέρω γιατί κλαίω τόση τώρα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Γενικά είμαι αυθόρμητη. Άμα μου ’ρθει να νευριάσω, θα νευριάσω. Άμα μου ’ρθει να κλάψω, θα κλάψω. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος».