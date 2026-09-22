Μια συγκινητική ιστορία ζωής μοιράστηκε ο Σαγιάν στο «GNTM 7», αποκαλύπτοντας τη δύσκολη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα. Ο 23χρονος διαγωνιζόμενος μίλησε για το ταξίδι του από το Ιράν, όπου έφυγε μαζί με τη μητέρα του σε ηλικία 13 ετών, εξηγώντας πως η οικογένειά του πέρασε από την Τουρκία πριν φτάσει στη χώρα μας με τα πόδια.

Στην πρεμιέρα του ριάλιτι μόδας το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, ο νεαρός εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές με στόχο να κερδίσει μια θέση στον διαγωνισμό. Εκτός όμως από το όνειρό του για τον χώρο της μόδας, θέλησε να μοιραστεί και την προσωπική του ιστορία, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να ξεκινήσει μια νέα ζωή στην Ελλάδα.

Ο Σαγιάν εργάζεται στην εστίαση, ενώ παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ και τη μουσική. Όπως ανέφερε, η απόφαση να φύγει από την Τεχεράνη με τη μητέρα του πάρθηκε πριν από περίπου εννέα χρόνια και συνδέθηκε, όπως εξήγησε, με την αλλαγή θρησκείας της μητέρας του. Η διαδρομή τους περιλάμβανε αρχικά την Τουρκία και στη συνέχεια το δύσκολο πέρασμα προς την Ελλάδα.

«Ήρθαμε από Τουρκία με τα πόδια», είπε χαρακτηριστικά ο 23χρονος, περιγράφοντας ένα κομμάτι της ζωής του που τον σημάδεψε.

Στο πλατό βρέθηκε και η μητέρα του, η οποία μίλησε για εκείνη την περίοδο και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας τον γιο της σε μια ξένη χώρα. «Ήρθαμε πριν 9-10 χρόνια, ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω με τον Σαγιάν, μετά όμως το βρήκαμε. Ο μπαμπάς του δεν ξέρω πού είναι, δεν μιλάμε καθόλου», ανέφερε.

Ο ίδιος ο Σαγιάν εξήγησε πως η προσαρμογή στην Ελλάδα δεν ήταν εύκολη, καθώς χρειάστηκε να αφήσει πίσω του την πατρίδα του, τους ανθρώπους που γνώριζε και να ξεκινήσει από την αρχή, χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα. Μιλώντας για τη σχέση του με τη μητέρα του, είπε χαρακτηριστικά: «Σπίτι για μένα είναι εκεί που είναι η μάνα μου».

Τελικά, ο Σαγιάν κατάφερε να ξεχωρίσει και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του «GNTM», συνεχίζοντας την προσπάθειά του να κυνηγήσει το όνειρό του στον χώρο της μόδας.