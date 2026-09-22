Η νέα σεζόν του «GNTM 7» ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου και ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν από τις πρώτες auditions ήταν η Μαρία Αποστολάκη.

Η 22χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης εμφανίστηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή με αυτοπεποίθηση και ένα λευκό κοστούμι, παρουσιάζοντας όχι μόνο την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και την εμπειρία που έχει ήδη αποκτήσει στον χώρο της μόδας.

Η Μαρία αποκάλυψε στους κριτές πως έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς και πως φέτος κατέκτησε τον τίτλο της Μις Ελλάς. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό «Miss International», όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Τόκιο τον Νοέμβριο.

«Λέγομαι Μαρία Αποστολάκη. Έρχομαι από το Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί ζω και εκεί μεγάλωσα. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ πιο ερασιτεχνικά. Έχω πάει στα καλλιστεία. Φέτος πήρα τον τίτλο της Μις Ελλάς, τον Νοέμβριο θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο Miss International στο Τόκιο και είχα πάει και στα Μις Κρήτη που είχα πάρει το 2024 τον τίτλο της αναπληρωματικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι παραδέχτηκε πως είχε άγχος στην αρχή της συνάντησής της με τους κριτές, η νεαρή διαγωνιζόμενη κατάφερε γρήγορα να κερδίσει τις εντυπώσεις. Η πασαρέλα της, οι πόζες της αλλά και ο τρόπος με τον οποίο απάντησε στις ερωτήσεις της επιτροπής οδήγησαν σε πέντε θετικές ψήφους και στην πρόκρισή της στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Εκτός από το μόντελινγκ, η Μαρία Αποστολάκη έχει ασχοληθεί με το μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό και τη συγχρονισμένη κολύμβηση, ενώ όπως ανέφερε, θα ήθελε στο μέλλον να δοκιμάσει τις δυνατότητές της και στην υποκριτική.