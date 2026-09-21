Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου με τη «Super Κατερίνα», επιστρέφοντας στη συχνότητα του Alpha για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η παρουσιάστρια του Alpha καλημέρισε τους τηλεθεατές με χαμόγελο και ανεβασμένη διάθεση, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε στο πλατό τους συνεργάτες που θα βρίσκονται φέτος στο πλευρό της.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή να έχουμε, καλή τηλεοπτική σεζόν και η αλήθεια είναι πως όσα χρόνια και αν περάσουν η αγωνία μου και η συγκίνησή μου στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι πάντα ίδια. Χαίρομαι που για ακόμα μια χρονιά μαζί με την πολύ όμορφη ομάδα μου, θα σας καλωσορίζουμε μέσα από τη συχνότητα του Alpha και εύχομαι βέβαια σε αυτό θα μας βοηθήσει και η επικαιρότητα. Ελπίζω τουλάχιστον να κάνουμε τα πρωινά σας να είναι πιο όμορφα. Δεν μ’ αρέσουν πολύ οι πρεμιέρες, δεν θέλω να λέω πολλά. Είμαι η ίδια. Δεν φοράω φιάπες μόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι φέτος ξεκίνησα με πιο χαμηλά παπούτσια. Όλα τ’ άλλα ολόιδια. Ίδια και η ομάδα μου με κάποιες μικρές αλλαγές. Θα σας τις πω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου παρουσίασε τους συνεργάτες που θα βρίσκονται φέτος στο πλευρό της, λέγοντας: «Μαζί μου είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Δάφνη Μπόκοτα, η Φρόσω Κυριαζή και ο Χάρης Χρονόπουλος. Ελάτε, ελάτε, ελάτε!».