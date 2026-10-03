Η Μύκονος έγινε το σκηνικό για μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της οικογένειας Βαρβέρη. Ο Φίλιππος Βαρβέρης και η Εβίτα Μιχαλοπούλου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Νησί των Ανέμων, παρουσία αγαπημένων φίλων και προσώπων από τον κοινωνικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Ο γάμος είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας καλοκαιρινής, κομψής διοργάνωσης: διακριτική πολυτέλεια, προσεγμένες λεπτομέρειες και μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε τη φυσική ομορφιά της Μυκόνου με το προσωπικό ύφος του ζευγαριού.

Ο πατέρας του γαμπρού, Νίκος Βαρβέρης, είναι ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους στον χώρο του ελληνικού design. Είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Interni, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με το σύγχρονο έπιπλο, την αρχιτεκτονική αισθητική και τις προτάσεις υψηλού design. Ο Φίλιππος ακολούθησε τα βήματα της οικογένειας, έχοντας αναλάβει δημιουργικό ρόλο στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

Το μήνυμα του Νίκου Βαρβέρη για τον γάμο του γιου του

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Ο περήφανος πατέρας, Νίκος Βαρβέρης, δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο του γιου του στο Facebook σημειώνοντας: «Μια όμορφη ημέρα, μια όμορφη αρχή. Τόσο περήφανος και χαρούμενος που βλέπω τον Φίλιππο και την Εβίτα να ξεκινούν αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, έχοντας στο πλευρό τους την οικογένεια, τους φίλους τους και τόση αγάπη. Σας εύχομαι και στους δύο μια ζωή γεμάτη ευτυχία, γέλιο και αξέχαστες στιγμές μαζί».

Η ρομαντική τελετή στη Μύκονο και το εντυπωσιακό bridal look

Η επιλογή της Μυκόνου δεν ήταν τυχαία, καθώς το νησί αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για το ζευγάρι που είναι χρόνια μαζί. Εκεί πραγματοποιήθηκε η γαμήλια τελετή, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε το κυκλαδίτικο τοπίο με τη διαχρονική κομψότητα.

Η όμορφη νύφη, Εβίτα Μιχαλοπούλου, έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα στράπλες νυφικό από τον σχεδιαστή, Χρήστο Κωσταρέλλο. Η επιλογή της κινήθηκε σε μια minimal αλλά ιδιαίτερα κομψή αισθητική, αφήνοντας τη γραμμή του φορέματος να πρωταγωνιστήσει.

Ο Φίλιππος Βαρβέρης κινήθηκε στην ίδια αισθητική φιλοσοφία, επιλέγοντας ένα λευκό tuxedo που ταίριαξε απόλυτα με το καλοκαιρινό ύφος της τελετής και δημιούργησε ένα αρμονικό αποτέλεσμα δίπλα στη νύφη.

Το ατμοσφαιρικό wedding dinner με κεριά και μπορντό αποχρώσεις

Μετά την τελετή ακολούθησε μια εντυπωσιακή δεξίωση πάνω στην άμμο του Nammos στην παραλία Ψαρρού, όπου κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή.

Το σκηνικό φωτίστηκε από δεκάδες κεριά, ενώ το τραπέζι ακολούθησε μια elegant αισθητική με λευκά υφάσματα, εκλεπτυσμένα σερβίτσια και εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις σε κόκκινες και μπορντό αποχρώσεις.

Η γαμήλια τούρτα ήταν μια πολυώροφη λευκή δημιουργία, διακοσμημένη με κόκκινες φράουλες, που ολοκλήρωσε με τον δικό της τρόπο την αισθητική της βραδιάς.

Μια προσωπική πινελιά στη βραδιά ήταν τα σχεδιασμένα μπαλάκια του τένις, σε μπλε απόχρωση με ροζ λεπτομέρειες, που έφεραν πάνω τους το μήνυμα «Με αγάπη, Εβίτα και Φίλιππος».

Στoν γάμο έδωσαν το «παρών» πρόσωπα από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της κοσμικής ζωής, ανάμεσά τους η Αλεξάνδρα Νίκα, η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, η Βασιλική Ρούσσου και η Μαρίνα Βερνίκου.

Στον γάμο τραγούδησε η Δανάη Λιβιεράτου, κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ. Η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του γάμου και χάρισε στους καλεσμένους μια όμορφη μουσική στιγμή, συμβάλλοντας στη γιορτινή ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Το πάρτι στο Interni μια ημέρα πριν από τον γάμο

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τον γάμο, πραγματοποιήθηκε και ένα απίθανο πάρτι στο εστιατόριο Interni, που ανήκει στον επιχειρηματία Νίκο Βαρβέρη. Η εμβληματική σκάλα του χώρου, από την οποία οι καλεσμένοι κατεβαίνουν για να βρεθούν στο εστιατόριο, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την είσοδο του ζευγαριού, πριν ξεκινήσει μια βραδιά γεμάτη μουσική και γιορτινή διάθεση.