Μια ξεχωριστή και φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσος, όπου πραγματοποιήθηκε το τελευταίο χειροκρότημα για την παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι». Οι συντελεστές της παραγωγής θέλησαν να αφιερώσουν το φινάλε της βραδιάς στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ξαφνική απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του να μοιράζονται δημόσια στιγμές, αναμνήσεις και αφιερώματα για την πορεία και την προσωπικότητά του.

Λίγο πριν πέσει η αυλαία, ο Γιώργος Λιβάνης ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καλώντας το κοινό να τον τιμήσει με ένα θερμό χειροκρότημα. «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη, έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκινημένος και στεναχωρημένος, όπως και όλα τα παιδιά εδώ. Θέλω να δώσουμε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέτος θα είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, αλλά αυτό δεν ευδοκίμησε», είπε ο Γιώργος Λιβάνης.

Ο Γιώργος Λιβάνης στη συνέχεια τραγούδησε το «Ώρες Μικρές» μαζί με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες της παράστασης. «Ένα από ψυχής αντίο, ο Γιώργος στον Γιώργο», σημείωσε ο Γιώργος Λιβάνης σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.