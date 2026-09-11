Η απόδοση ενός τραγουδιού στη νοηματική γλώσσα αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς ο διερμηνέας δεν καλείται απλώς να μεταφέρει το περιεχόμενο των στίχων, αλλά να αποδώσει τον ρυθμό, την ένταση και τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από τη μουσική.

Η διαδικασία γίνεται ακόμη πιο απαιτητική όταν το τραγούδι συνδέεται με έναν καλλιτέχνη που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, καθώς η ερμηνεία αποκτά έναν επιπλέον συναισθηματικό χαρακτήρα.

Αυτό το ξεχωριστό εγχείρημα ανέλαβε η Σοφία Ρομπόλη για το δελτίο ειδήσεων του Alpha, μεταφέροντας στη νοηματική γλώσσα το τραγούδι «Να περνάς» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με τις εκφράσεις και τις κινήσεις της, η Σοφία Ρομπόλη κατάφερε να μεταφέρει το συναίσθημα του τραγουδιού σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν τη μουσική, αποδεικνύοντας πως η νοηματική γλώσσα μπορεί να γίνει ένας ακόμη τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας.